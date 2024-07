Omio Group

Gruppenreisen im Trend: Omio launcht Sitzplatzreservierungs-Feature „Seat Maps" und „Seat Maps Air" für Zug- und Flugreisen

Berlin (ots/PRNewswire)

Ab sofort können über Omio Sitzplatzreservierungen für Bahnreisen in Deutschland und Italien sowie global für Flugreisen unterschiedlicher Airlines gebucht werden.

Damit gibt Omio Reisenden mehr Kontrolle bei der Reiseplanung und erleichtert den Zugang zu nahtlosen, multimodalen Reisen.

Seat Maps für Bahnreisen wird immer beliebter: Seit dem Start der Beta-Phase im Mai ist die Nutzung der Sitzplatzreservierung um fast 20 Prozent gestiegen.

Seat Maps Air wurde seit dem Launch Anfang Juli für 45 Prozent aller Buchungen genutzt.

Steigende Beliebtheit: Mehr als ein Drittel aller Buchungen bei Omio sind Gruppenreisen.

Omio, die weltweit führende Reiseplattform für Suche, Vergleich und Buchung, verkündet den Launch von neuen Features: „Seat Maps" - die Buchungsmöglichkeit von Sitzplatzreservierungen bei Bahnreisen - sowie „Seat Maps Air" - um bei Flügen optional einen Sitzplatz zu buchen. Das Reservierungs-Feature für Züge ist in Deutschland und Italien für Züge der Deutschen Bahn, Trenitalia, Frecciarossa und Italo, innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen, verfügbar. Sitzplatzbuchungen für Flugreisen sind für die Flüge der Airlines EasyJet, Eurowings, Iberia, Transavia, Aegean Airlines, Lufthansa Group, Vueling, sowie Air France / KLM Group verfügbar. Damit reagiert Omio auf das Bedürfnis der Reisenden, die gesamte Reiseplanung innerhalb einer App zu verwalten, und bietet noch mehr Informationen, ob Tickets Sitzplatzreservierungen bieten. Dies folgt dem Wunsch nach mehr Kontrolle über die Sitzplatzwahl.

Das neue Feature ermöglicht es, Sitzplätze je nach persönlicher Präferenz auszuwählen, sei es ein Fensterplatz, ein Sitz am Gang oder bei Zügen auch im Ruheabteil. Ein übersichtlicher Sitzplatzplan („Seat Map" bzw. „Seat Map Air") stellt die verfügbaren Sitzplätze grafisch dar und zeigt freie Plätze an, sodass der gewünschte Platz reserviert werden kann.

"Wir bei Omio haben uns der Optimierung der Reiseplanung verschrieben. Daher freuen wir uns, eine grundlegende Neuerung in diesem Bereich vorzustellen: Ab sofort können unsere Kund:innen bei der Buchung von Zug- sowie Flugreisen ihren Sitzplatz im Voraus reservieren und auswählen - sei es ein Fensterplatz, ein Viererabteil oder ein Platz in der Nähe der Steckdosen. Die Möglichkeit, sich den bevorzugten Sitzplatz frühzeitig zu sichern, macht die Reiseplanung noch angenehmer und reibungsloser", sagt Veronica Diquattro, President B2C & Supply bei Omio.

Flexibilität und Komfort für Gruppenreisen

In den letzten zwei Jahren verzeichnete Omio einen Anstieg der Gruppenreisen. 2024 entfiel mehr als ein Drittel aller Buchungen in Deutschland bei Omio auf diese Reiseart. Zu den meistgebuchten Destinationen von deutschen Gruppenreisenden innerhalb Deutschlands gehören Berlin, München oder Frankfurt. Diese Städte sind nicht nur wegen touristischen Attraktionen beliebt, sondern auch als Austragungsorte bedeutender Musik- und Sportevents, die Gruppenreisende anziehen. Durch den Launch der neuen Reservierungs-Features wird es Freundesgruppen und Familien ermöglicht, Sitze beieinander zu buchen. Aber auch Solo-Reisende haben die Möglichkeit, ganz nach ihren Sitz-Vorlieben zu reisen.

Als nächster Schritt ist geplant „Seat-Maps" für Züge der SNCF, Ouigo Spain, Renfe und Movelia einzuführen, und auch „Seat-Maps Air" für mehr Airlines verfügbar zu machen.

Über die Omio-Gruppe: Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hilft die Omio-Gruppe ihren Kunden, neue Wege des Reisens zu entdecken. Dank der beiden miteinander verknüpften Plattformen Omio und Rome2Rio ist Omio die weltweit führende Reiseplattform für Suche, Vergleich und Buchung. Omio unterstützt seine Kunden bei ihrem Wunsch, Europa, die Vereinigten Staaten und Kanada per Zug, Bus, Flug und Fähre zu erkunden. Omio arbeitet mit über 1.000 Verkehrsanbietern zusammen; Kunden können in 21 Sprachen buchen und in 26 Fremdwährungen bezahlen. Die Omio-Gruppe beschäftigt über 300 Mitarbeiter aus mehr als 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne und London. Die Omio-Gruppe bietet ihren Kunden Reisen an, die sie bewegen.

