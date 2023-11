HubUR

HubUR, ein hybrides Angebot von Arbeitsplätzen und umweltfreundlicher Mobilität, nimmt am Smart City Expo World Congress teil

** 7. bis 9. November 2023 – Stand F186 A und B Pavillon P2 **

Städte der Zukunft machen sich Gedanken über die Gegenwart. Wie bestimmt man, was gefördert und was eliminiert werden sollte? Welche Rolle spielt der Mensch und wie können wir ausgewogene Interaktionen jenseits des Transportwesens schaffen?

All diese Herausforderungen haben HubUR dazu veranlasst, über die intelligente Stadt von morgen im Zeitalter der Telearbeit, der Entvölkerung von Großstädten in Verbindung mit sozialer Ausgrenzung, Ökologie usw. nachzudenken, um der Gemeinschaft entsprechende Lösungen anzubieten.

Durch ein innovatives Third Place 3.0-Konzept bietet HubUR in Zusammenarbeit mit den Behörden den Menschen eine vielseitige Antwort – Orte des Lebens und der Arbeit in jeder Stadt, in denen es an Dienstleistungen fehlt, aber auch umweltfreundliche Fahrzeuge für alle Reisebedürfnisse. Das HubUR-Banner kann überall installiert werden: für Flächen ab 80 m² bis zu 3.500 m². HubUR ist eine praktikable Option für lokale Akteure, die den Bedürfnissen ihrer Bevölkerung gerecht werden wollen.

Das Unternehmen will 3.000 Standorte in Europa unter einer gemeinsamen Marke entwickeln und mindestens 6.000 Arbeitsplätze schaffen.

Diese Franchise bietet lokalen Unternehmern die Möglichkeit, ein integraler Bestandteil des Gesamtprojekts zu sein.

HubUR, ein vielseitiges und erschwingliches Hybridangebot:

Telearbeit: flexible Büros für Arbeit, Schwarmintelligenz und Lernen

flexible Büros für Arbeit, Schwarmintelligenz und Lernen Umweltfreundliche Mobilität: umweltfreundliche Fahrzeuge (Gyropods, Fahrräder, Motorroller, Autos usw.) für individuelle und gemeinsame Fahrten

umweltfreundliche Fahrzeuge (Gyropods, Fahrräder, Motorroller, Autos usw.) für individuelle und gemeinsame Fahrten Technologiedienstleistungen: ein Community-Netzwerk, eine digitale Plattform für ein On-Demand-Angebot und verschiedene Veranstaltungen sowie eine E-Commerce-Webseite und eine private Blockchain mit dem HubUR-Token

ein Community-Netzwerk, eine digitale Plattform für ein On-Demand-Angebot und verschiedene Veranstaltungen sowie eine E-Commerce-Webseite und eine private Blockchain mit dem HubUR-Token Gesellschaftliche Bedeutung: Räume, die speziell fürs Wohlbefinden konzipiert sind und im Einklang mit einer Lebenskunst stehen, die die Quellen der menschlichen Bedürfnisse sowie ,,agile Produktivität" berücksichtigt

Je nach Umsetzungsort und des festgestellten Bedarfs (Kindertagesstätte, Reinigung, Fitnessstudio usw.) können weitere Dienstleistungen hinzukommen.

Von der kleinen HubUR ,,Öko"-Stadt bis zum Wasserstoff-Fahrrad, Philippe Cussonnier, Vorstandsvorsitzender, und sein Team stehen bereit, um diese Innovationen zu entdecken und Ihre Fragen zu beantworten.

