Mintos führt personalisierte ETF-Portfolios für Privatanleger ein

Riga, Lettland (ots/PRNewswire)

Mintos, eine führende Multi-Asset-Plattform mit einer einzigartigen Mischung aus alternativen und traditionellen Anlagemöglichkeiten, nimmt ab sofort ETFs in ihr Angebot auf. Dies erfolgt nur wenige Wochen nachdem Mintos erfolgreich hochverzinsliche Fractional Bonds in ihr Portfolio integriert hat.

Die Einführung gebührenfreier personalisierter ETF-Portfolios für langfristige, diversifizierte Anlagen ist ein wichtiger Meilenstein, da Anleger bei Mintos nun ihre Strategien auf ihre individuellen Finanzziele und ihre Risikobereitschaft abstimmen können.

Eine aktuelle Umfrage von Mintos zeigt: 80 Prozent der Befragten, die zuvor nicht in börsengehandelte Fonds investiert hatten, wollen dies in naher Zukunft tun. Das verdeutlicht ein großes Interesse an dieser Anlageklasse. Für die Umfrage wurden 1.100 Kundinnen und Kunden befragt.

„Wir bei Mintos haben uns zum Ziel gesetzt, langfristiges passives Investieren unkompliziert und einfach zu machen. Dabei sind wir uns bewusst, dass Anleger:innen heute vor einer riesigen Auswahl an ETFs stehen. Hinzu kommen die komplexen Gebührenstrukturen vieler Plattformen, wo Investor:innen null Provisionen erwarten. Deshalb freuen wir uns, personalisierte ETF-Portfolios einzuführen, die unterschiedliche Risikopräferenzen berücksichtigen. Das macht es Anleger:innen leicht, ein ausgewogenes Portfolio zusammenzustellen, das auf ihre Ziele abgestimmt ist", kommentiert Martins Sulte, CEO und Mitgründer von Mintos.

Das ETF-Angebot von Mintos umfasst eine Reihe von Schlüsselfunktionen, die das Investieren vereinfachen sollen. Die personalisierten ETF-Portfolios von renommierten Anbietern wie Amundi, iShares, JP Morgan und Vanguard sind auf unterschiedliche Risikoneigungen zugeschnitten und passen das Verhältnis von Anleihen- und Aktien-ETFs in jedem Portfolio automatisch an die jeweiligen Anlageziele an.

Mit einer Mindestanlage von 50 Euro und keinerlei Gebühren steht die Zugänglichkeit im Fokus der Anlage. Mit einem ETF-Portfolio bei Mintos kann jeder eine flexible, diversifizierte Anlagestrategie entwickeln – unabhängig von der individuellen Investitionskapazität. Mintos unterstützt auch ein steuereffizientes Rebalancing, indem es automatisch steueroptimierte ETFs auswählt und die Portfolioallokation bei wachsenden Investitionen anpasst.

Weitere Informationen über die bei Mintos angebotenen ETFs finden Sie unter

www.mintos.com/de/investing-in-etfs.

Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden. Es gibt keine Garantie, den investierten Betrag zurückzuerhalten.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Marketinginformation, welche rein zu Informationszwecken dient und dabei keine Anlageempfehlung und kein Angebot zum Kauf darstellt.

