Beond Airlines Takes Flight als erste Premium Leisure Airline der Welt

Die neue Fluggesellschaft enthüllte ihr erstes Flugzeug mit der einzigartigen Beond-Lackierung und einer perfekt ausgestatteten Kabine mit Veranstaltungen in Malé und Dubai

Passagierflüge beginnen im November von München, Zürich und Riad

Neue Strecken nach Mailand und Dubai wurden angekündigt

Eine neue Fluggesellschaft nahm heute ihren Betrieb auf: Beond – die erste Premium-Freizeitfluggesellschaft der Welt – präsentierte ihre anspruchsvolle und einzigartige Flugzeuglackierung. Mit Veranstaltungen in Malé (Malediven), an denen Würdenträger, Investoren, Unterstützer und Mitarbeiter teilnahmen, und bei einer globalen Medienveranstaltung, die online und persönlich in Dubai übertragen wurde, präsentierte die Fluggesellschaft ihr erstes Flugzeug, einen Airbus A319 mit 44 Sitzplätzen in einer luxuriösen Liegekonfiguration.

„Willkommen bei Beond. Unser Ziel ist einfach: Unsere Kunden zu den einzigartigsten und unberührtesten Reisezielen zu fliegen, wo sie ihren inneren Entdecker in den unvergesslichen Urlaub ihres Lebens entlassen können", sagte Tero Taskila, CEO von Beond und einer der Gründer. „Heute ist nur der Anfang unserer Vision für unsere Kunden, verkörpert durch dieses wunderschöne Flugzeug – innen und außen. Wir könnten uns nicht mehr freuen, es auf den Malediven, unserer Heimat, und in Dubai zu präsentieren. Unser besonderer Dank gilt der Regierung der Malediven und unseren dortigen Unterstützern, der Maldives Civil Aviation Authority und der SIMDI Group, die alle an unsere Vision einer neuen Fluggesellschaft auf den Malediven glaubten. Unser Team wird sein Bestes tun, um Touristen in diese wunderschöne Nation zu bringen."

Die Erstflüge von Beond sind für November 2023 geplant, wobei der Erstflug von Riad am 9. November, der Erstflug von München am 15. November und der Erstflug von Zürich am 17. November stattfindet. Zwischen dem heutigen Tag und dem geplanten Start des Dienstes haben Frühbucher das Flugzeug gechartert, um die Malediven zu erleben. Darüber hinaus kündigte die Fluggesellschaft neue Strecken ab Mailand und Dubai an, die Ende März 2024 starten.

Beond wird eine Flotte hochmoderner Flugzeuge der Airbus A320-Familie in einer einzigartigen, luxuriösen Liegekonfiguration einsetzen, die Passagiere aus Europa, dem Nahen Osten und dem Asien-Pazifik-Raum (Asia-Pacific) auf die Malediven bringen. Dieses erste Beond-Flugzeug wird Mitte November auf der Dubai Air Show zu sehen sein. Weitere Airbus-Flugzeuge werden Ende 2023 und Anfang 2024 zur Beond-Flotte stoßen.

