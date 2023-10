ELARIS (Schweiz) AG

ELARIS (Schweiz) AG lanciert als neuer Automobil-Importeur zwei neue aufsehenerregende und nachhaltige Elektro Fahrzeuge mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Zürich (ots)

Die ELARIS (Schweiz) AG legt in der Schweiz einen perfekten Start als attraktiver Anbieter in der nachhaltigen Mobilitätsbranche hin und präsentiert ihre beiden neusten Modelle BEO und DYO als Marke ELARIS in einem fulminanten Schweizer Markteintritt. Mit einem klaren Bekenntnis zu fortschrittlichen Technologien, umweltfreundlichen Antrieben, attraktivem Design und äusserst attraktiven Preisen, setzt das Unternehmen Massstäbe für die Zukunft der Mobilität.

Die beiden Modelle BEO und DYO markieren dabei den bedeutenden Eintritt von ELARIS in den Schweizer Automobilmarkt. Der BEO, ein Full Electric Premium SUV, überzeugt mit Luxus und Innovation. Mit einer umfangreichen Ausstattung, umfangreichen Assistenzsystemen und grosszügigen Platzverhältnissen hebt er sich deutlich hervor und verspricht ein faszinierendes Fahrerlebnis.

Der wendige Zweisitzer DYO definiert das urbane Fahren neu und bietet digitale Konnektivität auf höchstem Niveau. Mit einem integrierten und multifunktionalen Tablet, welches eine individuelle App-Nutzung über den Smartphone-Hotspot ermöglicht, wird jede Fahrt in der Stadt zum Erlebnis. Mit dem DYO ist ELARIS im Microcar-Segment führend.

Als Innovator treibt ELARIS die Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit zukunftsweisenden Neuerungen stetig voran. So werden bis 2024 fünf neue Modelle in der Schweiz lanciert, was Elaris zum Anbieter mit der breitesten Modellpalette in der Schweiz macht Mit "cleveren" Scheinwerfern, uneingeschränkter Konnektivität, Online-Navigation und modernster Ladeleistung werden die Fahrzeuge allen modernen Ansprüchen gerecht. Ein Service- und Aftersales-Netz in Partnerschaft mit einem führenden Netzwerk garantiert eine perfekte Betreuung für Service- und Garantiearbeiten in der ganzen Schweiz.

DYO - Der smarte Stadtflitzer

Klein, aber groß in seinen Möglichkeiten - Der ELARIS DYO, unser beeindruckender Micro-Electric-Car, eröffnet völlig neue Perspektiven auf der Strasse. Mit ausreichend Platz für Einkäufe, Gepäck und Abenteuer aller Art bietet die 30 kWh Batterie eine beeindruckende Reichweite von 256 km (nach WLTC). Der DYO überzeugt zudem mit einem Verbrauch von nur 14,9 kWh pro 100 km und einem geräumigen Kofferraum von 229 Litern. Der DYO ist zu einem unschlagbaren Preis von CHF 19'990,00 im Angebot.

BEO - Das Full Electric Premium SUV

Der ELARIS BEO ist ein echtes Full-Electric-Premium-SUV zu einem konkurrenzlosen Preis von CHF 39'990,00. Ein Panorama-Schiebedach, bidirektionales Laden, umfassende Assistenzsysteme, eine Anhängelast von 1'800 kg und eine Reichweite von bis zu 646 km (nach WLTC) machen den BEO zur perfekten Wahl. Der Kofferraum bietet viel Stauraum, beheizte und belüftete Sitze sorgen für erstklassigen Komfort.

Auto Zürich - ELARIS live erleben

Die beiden neuen Modelle DYO und BEO können an der Auto Zürich vom 2. - 5. November 2023, in Halle 3, hautnah erlebt werden. Ein Besuch an der Auto Zürich lohnt sich auf jeden Fall: Während der Messe bieten wir Leasingkonditionen von nur 2.9%. über Elaris Finance. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.elaris.swiss.