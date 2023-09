Steyr Arms Gmbh

Wien (ots)

Bei freiem Eintritt sind Besucher:innen auch dieses Jahr wieder herzlich eingeladen, am 1.10.2023 bei der Steyr Challenge mit dem ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek dabei zu sein.

Steyr Challenge die Sportveranstaltung in den Seetaler Alpen Bereits zum 6. Mal veranstaltete Steyr Arms die beliebte Challenge, die im Jahr 2020 sogar mit dem „Austrian Event Award“ als „Best Public Event Sport“ ausgezeichnet wurde. Bei der Steyr Challenge geht es um höchste sportliche Leistungen und Präzision beim Schießen. Der Parcours beinhaltet einen steilen Berglauf, mehrere Schießstationen, Abseilen an einer Felswand, Hindernisse die zu bewältigen sind und Baumstamm sägen. Die Startplätze sind weltweit heiß begehrt und limitiert. Die Steyr Challenge hat sich bereits international als Wettkampf für den härtesten Jäger der Alpen einen Namen gemacht. Ablauf am Sonntag, den 01.10.2023: 09:00 Uhr Beginn Outdoor Messe und Publikumsschießen 10:00 bis 11:00 Uhr Meet & Greet mit den Hunter Brothers 11:30 Uhr Start der STYER CHALLENGE 14:00 Uhr Große Siegerehrung Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung vorab unter: v.gashi@fusionpromotion.at Datum: 1.10.2023, 09:00 - 17:00 Uhr Ort: Truppenübungsplatz Seetaler Alpe Ossach 35, 8750 Judenburg Url: https://www.steyr-arms.com/de/challenge-2023/