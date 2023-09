WRANGLER®; STAUD

STAUD UND WRANGLER® VERBINDEN KALIFORNISCHE COOLNESS UND KLASSISCHE WESTERNTRADITION IN EINER NEUEN PREMIUM-DENIM-MARKENKOOPERATION

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Die Kollektion kombiniert stilprägende Westernelemente mit einer modernen Ästhetik und setzt damit ein Zeichen

STAUD, die in Los Angeles ansässige Modemarke, gibt ihre Zusammenarbeit mit Wrangler®, der legendären globalen Marke für Jeansbekleidung, bekannt. Diese Partnerschaft markiert eine Verbindung zwischen zwei führenden amerikanischen Modeunternehmen, die die moderne kalifornische Ästhetik von STAUD mit der tief verwurzelten Kompetenz von Wrangler in Bezug auf Denim und einen authentischen Western-Lifestyle verknüpft.

Die Zusammenarbeit von STAUD und Wrangler verleiht traditioneller Jeansmode eine neue Perspektive. Inspiriert von alter Wrangler-Werbung und Sarah Staudingers vielgetragener Wrangler-Lieblingsjeans legt die Kollektion den Schwerpunkt auf eine klassische Denim-Konstruktion kombiniert mit den femininen Designs von STAUD. So entsteht eine durchdachte Kollektion, die mühelos den klassischen Americana-Style mit modernen Designmerkmalen und Looks verbindet.

„Wir sind begeistert, mit Wrangler im Rahmen dieser Kollektion zusammenzuarbeiten", sagt Sarah „Staud" Staudinger, Mitbegründerin und Creative Director von STAUD. „Das kulturelle Erbe von Wrangler im Denim-Bereich passt hervorragend zu unserem Markenethos, zeitlose Stücke zu kreieren, die zugleich frisch wirken. Gemeinsam haben wir eine Kollektion geschaffen, die die legendären Styles von Wrangler kombiniert und mit unserer DNA verbindet."

Mit STAUDs klassischem und doch modernem Appeal und Wranglers Tradition von Qualität und authentischem Western- und Western-inspiriertem Denim, bietet die Kollektion eine Reihe von gehobenen Essentials in zwei verschiedenen Waschungen für endlose Kombinationsmöglichkeiten. Die 8-teilige Kollektion zeichnet sich durch Silhouetten und Ausführungen aus, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, von einer ausgestellten Bikinijeans und dem dazu passenden Jeans-Bikinitop bis hin zu einem Bleistiftrock und einem Chambray-Westernhemd, das zu einem Kleid verlängert wurde.

„Die Vielseitigkeit des Stils und die einzigartigen Designs dieser Zusammenarbeit repräsentieren das Beste beider Marken und bieten den Modefans von heute eine starke Mischung aus klassischen Looks und Original-Fit-Passformen", sagt Holly Wheeler, Vice President of Global Brand Marketing bei Wrangler. „Wir haben gemeinsam eine Kollektion entworfen, die gut zu der aktuellen zentralen Rolle von Denim in der Mode und zur Selbstdarstellung passt."

Die limitierte STAUD + Wrangler-Kooperation ist online unter staud.clothing und www.wrangler.com sowie in den STAUD-Filialen erhältlich. Die Preise reichen von 120 bis 365 Euro.

ÜBER STAUD: 2015 gründeten Sarah „Staud" Staudinger und George Augusto die in Los Angeles ansässige Lifestyle-Marke STAUD mit der Idee, dass Mode nicht nur Frauen ermächtigen sollte – sie sollte auch zugänglich sein. Im Zentrum von STAUD steht das Design. STAUD bietet der modernen Frau, die beides zu schätzen weiß, eine Kollektion, die an der Schnittstelle zwischen zeitlosen Klassikern und perfektionierten Neuheiten angesiedelt ist. Mit dem Schwerpunkt auf Originalität und Freude, die durch gehobene Produkte ausgedrückt werden, ist jede Saison ein detailliertes Mode-Narrativ, das unseren Wünschen für unsere Garderobe entgegenkommt. Wenn Mode eine unaufhörliche Suche nach Stil ist, dann ist STAUD das, was passiert, wenn man ihn gefunden hat.

ÜBER WRANGLER®:

Wrangler®, ein Unternehmen von Kontoor Brands (NYSE: KTB), ist seit 75 Jahren eine Ikone des authentischen amerikanischen Stils. Mit einem reichen kulturellen Erbe, das im Western-Lebensstil verwurzelt ist, hat sich Wrangler verpflichtet, höchste Qualität und zeitloses Design anzubieten. Die Kollektionen für Männer, Frauen und Kinder sehen gut aus, fühlen sich gut an und inspirieren alle, die sie tragen, stark und bereit für den Alltag zu sein. Wrangler ist in Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt erhältlich, unter anderem in den Flagship-Stores in Fort Worth und Greensboro, in Kaufhäusern, bei Massenmarkt-Einzelhändlern, in Fachgeschäften, bei führenden Westernstil-Ausstattern und online. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.wrangler.com.