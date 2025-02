Suter Inox AG

BORA Pots and Pans: Kochgeschirr für höchste Ansprüche

Anlässlich der Fachmesse EuroCucina 2024, dem internationalen Branchentreff im Rahmen der Mailänder Möbelmesse, präsentiert BORA als stylisches Zubehör für seine innovativen Kochfeldabzugssysteme nun hochfunktionales Kochgeschirr. Das Sortiment ‚BORA Pots and Pans‘ kommt auf den internationalen Markt gleich mit mehreren untereinander stimmigen Elementen, die ein optimales Kocherlebnis garantieren: ein 7-teiliges Topfset, ein 2-teiliges Pfannenset sowie eine Schmorpfanne. Die Elemente sind ist durch das All Black Design und die Bildmarke schon auf den ersten Blick als BORA Zubehör auszumachen. Ab September 2024 sind BORA Pots and Pans bei BORA Handelspartnern weltweit verfügbar.

Entwickelt und designt nach Kundenbedürfnissen

Vielfach hatten Kunden in den letzten Jahren den Wunsch nach dem optimalen Kochgeschirr für die BORA Kochfelder geäußert. Jetzt kommt die Antwort: Wo bisher ein Kochlöffel zwischen Deckel und Topf für den gezielten Dampfauslass in Richtung des Abzugssystems gesorgt hat, wirkt in Zukunft ein eigens entwickelter Kippdeckel. Auf perfekten Dunstabzug ausgelegt, lässt er sich während des Kochvorgangs mit einer einfachen Handbewegung variabel kippen und leitet im geöffneten Zustand den Dampf zielgerichtet in den Kochfeldabzug ab – revolutionär einfach und doch so effektiv wie man es von den eigenen Produktentwicklungen von BORA gewohnt ist.

Als Eyecatcher blitzt der obere Edelstahlrand aus der innovativen All Black Beschichtung der Außenseite. Die mattschwarze Silikonpolyester Beschichtung ist in ihrer Farbgebung bisher außergewöhnlich für Edelstahltöpfe und durch ihre Kratzfestigkeit enorm robust. Bewusst wurde für die Pfanneninnenseite eine Keramikbeschichtung gewählt, deren Antihaft-Eigenschaften nicht nur das Kochen, sondern auch die nachfolgende Reinigung erleichtert.

Funktional perfekt durchdacht

BORA Kunden und interessierte Neukunden können sich auf Kochtöpfe und Pfannen freuen, die der Spezialist für den Lebensraum Küche als passgenaue Ergänzung zu den BORA Kochfeldabzugssystemen konzipiert hat, die aber auch auf herkömmlichen Kochfeldern funktionieren.

Die fein gestalteten BORA Pots and Pans lassen nicht nur aufgrund des ästhetischen Designs die Herzen von Hobbyköchen höherschlagen, sondern liefern auch hinsichtlich der Funktion deutlich mehr als nur notwendige Features: Durch den ungewöhnlich hochwertigen 5-Ply Aufbau aus zwei Lagen Edelstahl und drei Lagen Aluminium entspricht das Kochgeschirr offensichtlichen Anforderungen an die optimale Wärmeverteilung und-speicherung, gleichmäßiges Erhitzen und eine geringe Aufheizzeit. Jeder Topf und jede Pfanne sind in einem Stück tiefgepresst - ein qualitativer Vorteil im Gegensatz zu separat angeschlagenen Böden, der sich positiv auf die Wärmespeicherung auswirkt. Der plane Boden ohne Stempel verhindert nicht nur Kratzer auf der Glaskeramik, sondern minimiert auch die Geräuschentwicklung beim Kochen – hierzu trägt zusätzlich die Kippfunktion der Deckel bei, denn durch den zielgerichteten Dampf wird weniger Abzugsleistung benötigt. An der Topfinnenseite unterstützt eine praktische Liter-Messskala das Kocherlebnis.

Ein Fokus bei der Produktentwicklung lag auf der ergonomischen Gestaltung der Griffe: Sowohl die Seitengriffe der Kochtöpfe und der Schmorpfanne wie auch der Griff des Kippdeckels und die Pfannenstiele sind hitzereduziert und liegen gut in der Hand. Selbst an große Hände wurde gedacht - ausreichend Spielraum zwischen den markanten Bügelgriffen und Topfkörpern erleichtert das Handling und sorgt auch bei voller Beladung für ein sicheres Tragegefühl.

Stapelbarkeit und leichte Reinigung durch eine Konzeption ohne Schmutzfugen verstehen sich fast von selbst für die Kitchenware von BORA. Die Töpfe sind spülmaschinengeeignet, die Pfannen nur bedingt. Um die Lebensdauer zu verlängern, empfiehlt sich die Reinigung per Hand Das qualitativ hochwertige Kochgeschirr ist backofengeeignet und nicht nur perfekt für BORA Induktionskochfelder, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit auch für alle anderen Kochfeldtypen bis hin zum Gasherd.

Das Sortiment umfasst ein 7-teiliges Topfset (Töpfe mit 16, 20 und 24 cm Durchmesser und passenden Deckeln sowie eine Stielkasserolle mit 16 cm Durchmesser), ein 2-teiliges Pfannenset (20 und 24 cm Durchmesser) sowie eine Schmorpfanne mit 28 cm Durchmesser.

BORA Pots and Pans sind ab September 2024 bei BORA Partnern im Küchenfachhandel und im BORA online Shop unter shop.bora.com verfügbar.

Zum Unternehmen

BORA entwickelt und produziert innovative Premium-Kücheneinbaugeräte mit hohem Designanspruch. Die deutsch-österreichische Unternehmensgruppe positioniert ihr Portfolio international mit dem Claim ‚More than cooking.‘ Seit Willi Bruckbauer BORA 2007 gründete, hat das Unternehmen den Anspruch, Gewohntes in Frage zu stellen. Die Mission: ‚Wir revolutionieren den Lebensraum Küche. Mit außergewöhnlichen Produkten für außergewöhnliche Erlebnisse.‘ Begonnen hat alles mit den innovativen Kochfeldabzugssystemen, die dank intelligenter Technik den Kochdunst nach unten abziehen und mit dem BORA eigenen Anspruch an Perfektion laufend weiterentwickelt werden. Das Produktportfolio wurde um den BORA X BO, einen Profi-Dampfbackofen für zuhause und die dazu passende Multischublade erweitert, es folgten Kühl- und Gefriersysteme sowie Beleuchtung. Am Sortiment und der Live Experience wird laufend gearbeitet, um BORA Fans und Kunden auch zukünftig das beste Kocherlebnis bieten zu können. Produkte von BORA zeichnen sich durch höchste Performance, leichte Reinigung und einfache Bedienung aus. Dank ihres zeitlosen Designs fügen sie sich problemlos in jede Küche ein und sorgen für frische Luft und freie Sicht im Lebensraum Küche.

BORA beschäftigt über 650 Mitarbeiter weltweit, insbesondere an den Standorten in Raubling, Niederndorf und Sydney sowie in den Flagship Stores in München und Herford. Vertrieben werden BORA Produkte mittlerweile weltweit in mehr als 40 Ländern. Die BORA Unternehmensgruppe ist ein vielfach ausgezeichneter, attraktiver Arbeitgeber dessen Produkte zahlreiche international bedeutende Design Awards gewinnen konnten.

