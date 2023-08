3B Scientific

3B Scientific erwirbt Lifecast Body Simulation

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

3B Scientific, ein führender Hersteller und Vermarkter von medizinischen Simulationsprodukten und anatomischen Modellen für die Ausbildung im Gesundheitswesen, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Lifecast Body Simulation getroffen hat.

Das 2017 gegründete Unternehmen Lifecast hat eine Reihe hochpräziser und lebensechter medizinischer Simulationspuppen entwickelt, die die Art und Weise, wie medizinische Simulation und Ausbildung vermittelt und aufgenommen werden, verändern. Entworfen und produziert in den renommierten Elstree Film Studios in London und in Sarasota, Florida, weist jede Puppe einen bemerkenswerten Grad an Realismus und höchster Qualität auf.

Todd A. Murray, CEO, 3B Scientific, kommentierte: „Lifecast Body Simulation ist eine weltweit anerkannte Marke, die für ihre extrem realistischen, vielseitigen Puppen und ihre kontinuierliche Innovationsleistung bekannt ist. Wir freuen uns sehr, Lifecast in der 3B Scientific-Familie willkommen zu heißen, wo wir in Kombination mit unserer Stärke in der Herstellung und im Vertrieb unsere gemeinsame Mission fortsetzen werden, die medizinische und gesundheitliche Ausbildung weltweit voranzubringen."

Dave Halliwell, Mitbegründer und Direktor von Lifecast, kommentierte: „Mit dem Know-how und den Spitzentechnologien von 3B heben wir unsere Produktpipeline auf die nächste Stufe und stellen sicher, dass wir die besten Lösungen auf den Markt bringen. Durch den Zusammenschluss mit 3B Scientific erweitern wir nicht nur unsere Vertriebsreichweite, sondern erhalten auch Zugang zu einer Fülle von Wissen und Ressourcen. Gemeinsam wollen wir die Branche revolutionieren und die Art und Weise, wie Fachkräfte im Gesundheitswesen ausgebildet werden, nachhaltig beeinflussen."

Informationen zu 3B Scientific Gruppe

3B Scientific, 1948 in Hamburg gegründet, ist ein weltweiter Anbieter von hochmodernen medizinischen Simulatoren für die medizinische Ausbildung auf allen Ebenen. Die 3B Scientific Unternehmensgruppe verfügt über ein umfangreiches Angebot an hochwertigen Bildungs- und Simulationsprodukten und ist weltweit in über 120 Ländern vertreten. Mit dieser weitreichenden Plattform treibt 3B Scientific seine Mission weiter voran: die Förderung der medizinischen und gesundheitlichen Ausbildung weltweit.

Weitere Informationen zu 3B Scientific erhalten Sie auf: www.3bscientific.com

Informationen zu Lifecast Body Simulation

Lifecast Body Simulation mit Sitz in den Elstree Film Studios, London, hat eine Reihe von sehr genauen und lebensechten „Körpern" entwickelt, die die Art und Weise, wie medizinische Simulation und Ausbildung vermittelt wird, verändern. Lifecast bietet eine breite Palette von Puppen an, darunter Früh- und Neugeborene, Kinder und Erwachsene, sowohl junge als auch ältere - alle mit einer großen Auswahl an ethnischen Optionen.

Um mehr über Lifecast zu erfahren, besuchen Sie: www.lifecastbodysim.com

