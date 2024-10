Temedica GmbH

Temedica und Roche verlängern erfolgreiche Partnerschaft und feiern Erfolge mit digitalen Patientenbegleitern

München (ots)

Erfolgreiche Kooperation zwischen Temedica und Roche wird fortgesetzt.

Eine fünfstellige Anzahl an Patient:innen hat bisher von digitalen Begleit-Apps profitiert.

Innovative Partnerschaft als Schlüssel zur Verbesserung der Patientenversorgung.

Temedica, ein führendes Unternehmen im Bereich Health Insights aus München, und Roche verkünden die Fortsetzung und Erweiterung ihrer erfolgreichen jahrelangen Partnerschaft.

Gemeinsam haben die beiden Unternehmen bereits zwei digitale Patient:innenbegleiter auf den Markt gebracht. Die digitale Begleit-App Retinora, entwickelt für Personen mit feuchter altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD), diabetischem Makulaödem (DMÖ) und retinalem Venenverschluss (RVV), sowie Brisa, einen digitalen Begleiter für Menschen mit Multipler Sklerose. Die Kooperation zu Brisa feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum und wird aufgrund ihres großen Erfolgs weitergeführt. Auch das Projekt "OcreKompass", ein spezifischer Service für MS-Patient:innen innerhalb von Brisa, wird weiter ausgebaut.

Seit Beginn der Initiative hat eine fünfstellige Anzahl an Patient:innen von den Apps profitiert. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben den Mehrwert des Einsatzes von digitalen Begleitern zur Verbesserung der Lebensqualität und der medizinischen Betreuung der Patient:innen bestätigt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Temedica und Roche zeigt, wie innovative Partnerschaften die Patient:innenbetreuung signifikant verbessern können.

Retinora und Brisa basieren auf der einzigartigen App-Plattformtechnologie von Temedica, die kontinuierlich weiterentwickelt wird, um den spezifischen Bedürfnissen der Patient:innen gerecht zu werden. Die Plattform gewährleistet Skalierbarkeit und Compliance und integriert modernste Module zur Unterstützung der Anwender:innen.

Durch die Anbindung an Temedicas Real-World-Evidence Plattform Permea erhalten Nutzer:innen der digitalen Begleiter regelmäßig wertvolle Erkenntnisse, die aus aktuellen Forschungsergebnissen und der Aggregation und Analyse vielfältiger Datenquellen generiert werden. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, ihre Erfahrungen für die wissenschaftliche Forschung zu teilen, wodurch sie aktiv zur Verbesserung der Betreuung von Patient:innen beitragen. Alle Daten werden unter strengster Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und mit ausdrücklichem Einverständnis der Nutzer:innen verwendet.

Prof. Dr. med. Tjalf Ziemssen, Leiter des Zentrums für Klinische Neurowissenschaften und Professor für Klinische Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Dresden, hebt hervor:

"Die digitalen Begleit-Apps von Temedica und Roche sind ein wichtiges Werkzeug, um Patient:innen in ihrer Krankheitsbewältigung zu stärken und Real-World-Daten zu nutzen, um den Standard der Versorgung zu verbessern. Ich bin vor allem mit der App Brisa umfänglich vertraut und sehe auf Datenbasis, welch positiven Einfluss sie auf das Leben von Patient:innen hat."

Gloria Seibert, Gründerin und Chief Executive Officer bei Temedica, und Maira Trauzettel, Integrated Strategy Lead Neuroimmunologie bei der Roche Pharma AG, betonen:

"Die Verlängerung unserer Partnerschaft setzt ein starkes Zeichen für Wachstum und Innovation in der digitalen Gesundheitslandschaft. Durch die Verbindung von technologischer Expertise und wissenschaftlicher Forschung bieten wir eine ganzheitliche und individuell angepasste Unterstützung, die das Wohl der Patient:innen sowie die Verbesserung ihrer Versorgung in den Mittelpunkt stellt. So machen wir weiter."

Mit der Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit bekräftigen Temedica und Roche ihr gemeinsames Engagement, weiterhin bedeutende Fortschritte in der Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.

Über Temedica GmbH

Temedica ist ein Health Insights-Unternehmen mit Sitz in München. Seit 2016 betreibt Temedica das europaweit führende Ökosystem für Real World Insights im Gesundheitsbereich. Temedicas Mission ist es, personalisierte und individuelle Medizin zu ermöglichen und die Bedürfnisse der Patient:innen in den Mittelpunkt zu stellen. Dies wird durch die Verknüpfung gesundheitsrelevanter Daten aus diversen Quellen erreicht, die DSGVO-konform zu wertvollen Erkenntnissen verarbeitet werden. Temedica wird von renommierten Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt.

Über Roche in Deutschland

Roche beschäftigt in Deutschland rund 18.250 Mitarbeitende in den Bereichen Pharma und Diagnostik. Das Unternehmen ist unter anderem an den drei großen Standorten in Grenzach-Wyhlen (Roche Pharma AG), Mannheim (Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Roche Diabetes Care GmbH sowie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH) und Penzberg (Biotechnologie-Zentrum, Roche Diagnostics GmbH) vertreten. Die Schwerpunkte erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette der beiden Geschäftsbereiche "Pharma" und "Diagnostics": Von Forschung und Entwicklung über Produktion, Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb, wobei jeder Standort neben dem Deutschland-Geschäft auch globale Aufgaben wahrnimmt. Roche bekennt sich klar zu den deutschen Standorten und hat in den letzten zehn Jahren in diese mehr als 5,5 Milliarden Euro investiert. Roche hat in 2023 13,2 Milliarden Schweizer Franken in Forschung und Entwicklung global investiert. Weitere Informationen zu Roche in Deutschland unter www.roche.de.