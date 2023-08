WRANGLER®; MINI RODINI

Mini Rodini und Wrangler® lancieren eine Capsule Collection, inspiriert von Einfachheit, Qualität und Freiheit

Stockholm and Greensboro, N.C. (ots/PRNewswire)

Die Kollektion soll Kinder mit hochwertiger Kleidung zum Lernen, Spielen und Wachsen ausstatten, die Generationen überdauert

Die schwedische Kinderbekleidungsmarke Mini Rodini hat sich mit der kultigen Denim-Brand Wrangler® zusammengetan, um eine Capsule Collection mit stilvoller, langlebiger Kleidung für Kinder zu entwerfen.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/9184651-mini-rodini-and-wrangler-launch-capsule-collection/.

Die limitierte Kollektion von Mini Rodini x Wrangler besteht aus Denim- und Jersey-Modellen aus 100 % GOTS-zertifizierter Baumwolle. Zu den Denim-Styles gehören Jacken, Westen und Jeans in Regular- und Flare-Styles, während die Jersey-Styles Pullover-Sets, T-Shirts, Kleider, Baby-Strampler und Unterwäsche mit den kultigen „W"-Nähten von Wrangler umfassen. Auf allen Teilen der Kollektion ist die Peace Dove von Mini Rodini zu sehen, die 2008 von Rhodin entworfen wurde.

„Es war eine unglaubliche Erfahrung, zusammen mit dem Team von Mini Rodini klassische Wrangler-Silhouetten für unsere jüngsten Fans neu zu gestalten", so Vivian Rivetti, Vice President of Global Design. „Jedes Stück ist so konzipiert, dass es dem Test der Zeit und den vielen Abenteuern von Kindern standhält, zeitlose Stücke, die von Geschwistern weitervererbt werden können. Und während wir von dem Design wirklich begeistert sind, war es sowohl für Wrangler als auch für Mini Rodini sehr wichtig, dass die Kollektion das Engagement unserer Marken für Nachhaltigkeit und die Herstellung der besten Produkte für einen besseren, gesünderen und glücklicheren Planeten verkörpert."

Als echter Wrangler-Fan hat Rhodin die Kollektion beeinflusst, indem sie den Taubenaufdruck kreierte, die Kollektion entwarf, die Bilder für das Lookbook und die Kampagne schoss sowie bei dem Kampagnenfilm Regie führte.

Mini Rodini x Wrangler wird in Mini Rodini Stores in London und Stockholm, in Shop-in-Shops in Seoul und Stockholm, auf minirodini.com und Wrangler.com erhältlich sein. Folgen Sie @mini_rodini und @wrangler, um mehr zu erfahren.

Über Wrangler®

Wrangler®, eine Marke von Kontoor Brands (NYSE: KTB), ist seit 75 Jahren eine Ikone für authentischen amerikanischen Stil. Mit einem reichen Erbe, das im Western-Lifestyle verwurzelt ist, hat sich Wrangler verpflichtet, höchste Qualität und zeitloses Design anzubieten. Die Kollektionen für Männer, Frauen und Kinder sehen gut aus und fühlen sich gut an und inspirieren alle, die sie tragen, stark und bereit für den Alltag zu sein. Wrangler ist in Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt erhältlich, unter anderem in den Flagship-Stores in Fort Worth und Greensboro, in Kaufhäusern, im Massenmarkt, in Fachgeschäften, bei führenden Westernausstattern und online. Weitere Informationen finden Sie unter Wrangler.com.

Über MINI RODINI

Mini Rodini wird von einer weiblichen Gründerin gegründet und geführt.

Die 2006 von Cassandra Rhodin gegründete Marke entstand mit der Vision, Kleidung herzustellen, die Kinder gerne tragen, ohne dabei Kompromisse bei den ökologischen und sozialen Aspekten der Produktion einzugehen. Von Anfang an hat Mini Rodini dazu beigetragen, eine neue Art der Kinderkleidung zu schaffen, die bequem, inklusiv, kreativ, unisex und nachhaltig ist - immer mit Flair und Haltung. Heute ist Cassandra die Kreativdirektorin von Mini Rodini und verantwortlich für die gesamte künstlerische Ausrichtung der Marke sowie dafür, dass das Unternehmen entsprechend ihrer Vision wächst. Sie entwirft die Kollektionen, schießt die meisten Bilder, schreibt und inszeniert das bewegte Material.

For more information please contact:

Carola Seher — carola@cseher-pr.de

Annika Turner - annika.torner@kmbcreative.de

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2157637/Mini_Rodini_x_Wrangler.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2157623/Mini_Rodini_x_Wrangler.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2157612/Mini_Rodini_x_Wrangler_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mini-rodini-und-wrangler-lancieren-eine-capsule-collection-inspiriert-von-einfachheit-qualitat-und-freiheit-301888295.html