Arf kooperiert mit Huma, um landesweite Forderungen „On-Chain" zu bringen

Zug, Schweiz und San Francisco (ots/PRNewswire)

Arf, eine globale Liquiditäts- und Abwicklungsplattform, und Huma Finance, ein Unternehmen, das Infrastrukturen für die Kreditvergabe in der Praxis aufbaut, haben eine Partnerschaft zur Einführung der weltweit ersten vollständig transparenten On-Chain-Liquiditätslösung für grenzüberschreitende Zahlungen angekündigt. Die strategische Partnerschaft ist eine Antwort auf die aktuellen Liquiditätsprobleme in der Branche, die durch mangelnde Transparenz verursacht werden.

Finanzinstitute benötigen Liquidität, um grenzüberschreitende Abrechnungen am selben Tag durchführen zu können, aber der Betrag, den sie ausleihen können, ist durch die Barsicherheiten, die sie stellen können, begrenzt. Dies hat zur Folge, dass derzeit erstaunliche 4 Billionen Dollar auf vorfinanzierten Konten liegen, was für die gesamte globale Zahlungsverkehrsbranche enorme, aber versteckte Kosten bedeutet.

Um das kostspielige Erfordernis der Vorfinanzierung zu beseitigen und die Verzögerungen und Gegenparteirisiken zu verringern, bietet Arf lizenzierten Finanzinstituten kurzfristige USDC-basierte Betriebsmittelkredite von 1-5 Tagen an und hilft ihnen, grenzüberschreitende Zahlungen sofort in USDC abzuwickeln. Die Lösung von Arf trägt dazu bei, dass grenzüberschreitende Transaktionen kosteneffizient abgewickelt werden können, so dass diese Dienstleistungen für den Normalbürger wesentlich leichter und schneller zugänglich sind.

Auf diese Weise können die Finanzinstitute auf Liquidität zugreifen und ihre Reichweite und ihr Volumen erweitern, ohne dass eine Vorfinanzierung oder zusätzliches Betriebskapital erforderlich ist. Darüber hinaus nutzt Arf eine Mischung aus traditionellen und alternativen Daten, indem es eine eigene Kredit-Engine und eine eigene Kreditbewertung entwickelt. Dieser ausgeklügelte Ansatz ermöglicht eine optimierte, risikoadjustierte Preisgestaltung und bietet den Arf-Kunden ein verbessertes und individuelles Finanzerlebnis.

Arf und Huma Finance haben sich zusammengetan, um den weltweit ersten On-Chain-Kreditpool für grenzüberschreitende Zahlungen zu gründen, mit dem Ziel, die Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der Branche zu verbessern. Im Rahmen dieser Partnerschaft tokenisiert Arf grenzüberschreitende Zahlungsaufträge über das Huma-Protokoll auf datenschutzfreundliche Weise und nutzt sie als Sicherheiten, um Kredite bei den Lending Pools aufzunehmen.

Durch die Zusammenarbeit werden alle Kredite, Rückzahlungen und Forderungen in die Blockchain aufgenommen, so dass die Kreditaufnahme vollständig nachvollziehbar ist. Jede Transaktion, einschließlich verspäteter Rückzahlungen und sogar Ausfallraten, wird in der Kette sichtbar sein, was eine umfassende und tägliche Transparenz unter Wahrung der Privatsphäre gewährleistet. Auf diese Weise können Kreditgeber Risiken effektiv bewerten und sicheres Betriebskapital fördern, während Finanzinstitute ihre Geschäftstätigkeit ausweiten und die steigende globale Nachfrage mit einem verbesserten Zugang zu Liquidität befriedigen können.

„Wir setzen uns dafür ein, Liquidität zugänglicher zu machen und durch den Einsatz der richtigen digitalen Assets Transparenz in den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu bringen", sagt Ali Erhat Nalbant, Mitbegründer und CEO von Arf. „Wir freuen uns, mit Huma zusammenzuarbeiten, um forderungsbesicherte Kredite in der Kette anbieten zu können, was unsere Transparenzmöglichkeiten auf ein noch nie dagewesenes Niveau heben wird."

Erbil Karaman, Mitbegründer von Huma Finance, sagt: „Unsere Partnerschaft mit Arf verkörpert unsere Vision, ein gerechteres Finanzökosystem zu schaffen. Wir verbessern nicht nur den Zugang zu Liquidität und erreichen ein noch nie dagewesenes Maß an Transparenz, wir machen die Überweisungen auch systembedingt billiger und schneller. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Arf, um die Entwicklung des globalen Finanzwesens voranzutreiben."

Informationen zu Arf

Arf ist eine globale Liquiditäts- und Abwicklungsplattform für zugelassene Finanzinstitute, die auf digitalen Vermögenswerten basierende Betriebsmittelkreditlinien und Abwicklungsdienste mit Fiat-On- und Off-Ramp-Funktionen anbietet. Mit seinem Engagement für Transparenz ist Arf bestrebt, Liquiditätsengpässe in der Branche zu überwinden und Finanzinstitute weltweit zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter arf.one.

Informationen zu Huma Finance

Huma Finance baut die Infrastruktur auf, die ein Ökosystem für reale Kreditlösungen ermöglicht. Huma Finance hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kryptoindustrie zugänglicher zu machen und praktische Anwendungsfälle zu unterstützen. Huma Finance ermöglicht die Kreditaufnahme gegen Cashflows und Forderungen und eröffnet damit neue Möglichkeiten für Privatpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt.

