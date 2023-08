SwissFinTechLadies

Angel Investing - Schließen Sie die weibliche Vermögenslücke

Karen Wendt, SFTL President & expert in responsible, impact and sustainable investing

Was ist das fehlende Glied auf dem Weg zu finanziellem Reichtum? Wie würde es sich anfühlen, Gutes in der Welt zu tun und gleichzeitig finanziell gut dazustehen? Wie können Sie persönlich als nachhaltigkeitsbewusster Mensch das Eis brechen?

Wenn Sie dieses fehlende Glied im SwissFinTechLadies Angel Investing Fortune Programm kennenlernen: Die Dinge ändern sich schnell zum Besseren. Sie setzen den finanziellen Gewinn um und steigern Ihre Investitionen, manchmal sogar sofort. Sie müssen sich nur die richtige Einstellung zum Investieren aneignen, anstatt ein Sparer zu bleiben, der sich darauf konzentriert, das zu bewahren, was er hat. Das Angel Investing Fortune Programm ist eine Abkürzung zur finanziellen Unabhängigkeit.

Die meisten von uns haben jahrelang, manchmal jahrzehntelang, nach ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit gesucht.

Wirkung, Innovation, weibliches Unternehmertum und Gleichberechtigung standen schon immer im Vordergrund der Mission von SwissFinTechLadies, und mehr Menschen wie Sie zu inspirieren, in vielversprechende Technologieunternehmen zu investieren, die mindestens eine weibliche Mitgründerin haben, ist das Ziel von SwissFinTechLadies mit ihrem neu aufgelegten Angel Investing Fortune Programm. Viele Menschen wissen nur wenig über die privaten Märkte, und die SwissFinTechLadies setzen sich dafür ein, dies zu ändern.

SwissFinTechLadies haben nicht nur eine weibliche Finanzierungslücke, sondern auch eine weibliche Investitionslücke ausgemacht. Frauen lernen zwar, wie man spart, aber nicht, wie man investiert, und deshalb investieren viele von uns nicht in den Aktienmarkt und nicht in Risikokapital. Gleichzeitig wollen Frauen etwas bewirken, und zwar in den meisten Fällen etwas Positives, und das ist nur durch Investitionen möglich, insbesondere durch Investitionen von Engeln.

SwissFinTechLadies hat daher das Angel Investing Fortune Programm zusammengestellt, das Frauen (und Männer) vom sicheren Einstieg in Aktien, Anleihen und börsengehandelte Fonds zu anspruchsvolleren Lösungen führt, mit denen sie vor Ort wirklich etwas bewirken können, wie z.B. Risikokapitalinvestitionen, Impact Investing und nachhaltige Lösungen. Als kompaktes und ganzheitliches Angel Investing Trainingsprogramm ist unser Programm der Schlüssel für alle, die etwas bewirken und ihre Angel- und VC-Investment-Reise beginnen wollen. Die kuratierten Investitionen in Risikokapital stehen nicht für sich allein; einzelne Startups starten ab CHF 5'000 pro Ticket, wodurch die Einstiegshürden auf ein Minimum reduziert werden. SwissFinTechLadies möchte wirklich jeder Frau die Möglichkeit geben, auch mit kleinen Beträgen zu investieren, wenn sie zum ersten Mal die Füße nass macht.

Das Programm wird persönlich in Zürich abgehalten und besteht aus vier Samstagssitzungen. (1 Sitzung pro Monat), die sich vom 2. September bis zum 2. Dezember erstrecken. Wir laden Sie herzlich dazu ein, das SwissFinTechLadies Angel Investing Fortune Programm in Betracht zu ziehen und zu buchen.

Weitere Informationen finden Sie hier https://swissfintechladies.ch/

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Newsletter https://mailchi.mp/7590c4a70dbb/sftl-newsletter

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies