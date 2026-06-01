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Phishing en hausse: La police mise sur la campagne LINDA

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Zürich (ots)

Les attaques d'hameçonnage (ou phishing) atteignent de nouveaux sommets en Suisse. Parallèlement, une grande partie de la population se sent démunie face à ces menaces. La police renforce donc son travail de prévention et sensibilise, en collaboration avec Card Security, à l'utilisation sécurisée des cartes de débit et de crédit. Le début du mois de juin marque le coup d'envoi de la campagne " LINDA te protège du phishing ! ".

Le phishing reste l'une des escroqueries les plus répandues

Les dernières analyses de l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) montrent que 19 % des cyberincidents enregistrés en 2025 étaient liés à l'hameçonnage. Par ailleurs, la statistique policière de la criminalité 2025 fait état d'une hausse de 24,9 % des cas de phishing par rapport à l'année précédente.

Au-delà de l'augmentation du nombre de cas, la nature des attaques évolue également. Selon l'OFCS, les cybercriminel·le·s recourent de plus en plus à des stratégies en plusieurs étapes et combinent différents canaux pour s'emparer de données sensibles : e-mails, SMS, appels téléphoniques ou sites web frauduleux. La personnalisation des attaques en fonction du profil des victimes est également en nette progression.

LINDA - cinq lettres pour un grand impact

Les mesures de sécurité techniques ne suffisent plus à elles seules à contrer efficacement le phishing : la principale faille reste l'être humain. Les attaques d'hameçonnage exploitent l'attention, jouent sur la confiance et cherchent à provoquer une réaction impulsive chez leurs cibles. La sensibilisation de la population et la prévention sont dès lors essentielles.

C'est précisément là qu'interviennent la police et Card Security avec leur campagne annuelle contre la fraude à la carte. Sous la devise " LINDA te protège du phishing ! ", la pêcheuse LINDA aide les titulaires de cartes à mémoriser les bons réflexes pour utiliser leurs cartes de débit et de crédit en toute sécurité. Chaque lettre de son prénom correspond à un principe clé pour déjouer les tentatives d'hameçonnage :

L = Liens et annexes : à évaluer

I = Informations : à vérifier

N = Neutralité de l'entête : à analyser

D = Délais urgents : à suspecter

A = Adresse expéditeur : à authentifier

" Pour se protéger efficacement, encore faut-il savoir reconnaître les schémas d'escroquerie typiques et les signaux d'alerte ", souligne Bernard Vonlanthen de l'Unité communication et prévention à la Police cantonale Fribourg. " Cette campagne a pour ambition de donner à la population des outils concrets et accessibles pour se défendre. C'est là que LINDA joue un rôle précieux. "

Une campagne de prévention d'envergure nationale en deux vagues

La campagne Card Security se déroule durant tout le mois de juin 2026, puis du 16 septembre au 14 octobre 2026. Durant ces périodes, des spots télévisés seront diffusés dans toutes les régions linguistiques du pays, tandis que des affiches installées dans des zones à forte affluence et dans les transports publics viendront compléter le dispositif.

Sur le site www.card-security.ch, un quiz interactif assorti d'un concours sera également proposé. En parallèle, des publicités ciblées seront diffusées sur les principaux portails d'actualité suisses ainsi que sur les réseaux sociaux. La police s'engage elle aussi à l'échelle nationale, au travers de diverses actions de sensibilisation et de distribution de matériel d'information.

Les banques et les émetteurs de cartes de débit et de crédit informeront leur clientèle via leurs propres canaux, contribuant ainsi à amplifier la portée de la campagne. Ils sont en effet perçus comme les interlocuteurs les plus fiables en matière de sécurité des paiements - tant par l'enquête en ligne réalisée en 2025 par gfs.bern sur mandat de Card Security que par le Swiss Payment Monitor 2026. Bernard Vonlanthen souligne : " Card Security illustre avec brio l'efficacité d'une collaboration étroite entre le secteur financier et la police en matière de prévention. Ce partenariat, éprouvé au fil des années, constitue un véritable modèle de réussite dans la lutte contre la fraude. "

Les paiements par carte gagnent en importance - la prévention aussi

Le Swiss Payment Monitor 2026 confirme que les cartes de débit et de crédit occupent une place croissante dans les habitudes de paiement des Suisses. Elles figurent parmi les moyens de paiement les plus utilisés, aussi bien dans les magasins qu'en ligne. Mais avec l'essor des paiements numériques, le risque de fraude à la carte s'accroît lui aussi. L'enquête gfs.bern précitée révèle qu'il n'existe pas de profil-type de victime : ni l'âge ni le revenu ne constituent des facteurs déterminants. Seule la fréquence d'utilisation de la carte semble jouer un rôle, les utilisateurs réguliers étant plus souvent touchés que les occasionnels. Fait préoccupant : 36 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir comment se protéger.

La campagne de prévention " LINDA te protège du phishing ! " répond précisément à ce besoin, en offrant des conseils concrets pour une utilisation sécurisée des moyens de paiement numériques.