Wintrado Technologies

SCHWEIZER TECHNOLOGIE VON WINTRADO EROBERT DEN DEVISENMARKT

Luzern, Schweiz (ots/PRNewswire)

Wintrado Technologies, ein führender Schweizer Anbieter von Finanzsoftware mit Sitz in Luzern, hat sich durch die Entwicklung innovativer B2B-Softwarelösungen für den globalen Finanzmarkt mit Schweizer Label einen Namen gemacht. Seit seiner Gründung im Unternehmen 2017 hat das Unternehmen seine Präsenz in fünf Ländern ausgebaut und ein beeindruckendes Sortiment an Softwarelösungen entwickelt.

Die erste entwickelte Plattform, Wintrado NEO, ist eine einfach zu bedienende, aber dennoch unterhaltsame Handelsplattform, die sich ideal für Handelsakademien, Anfänger beim Devisenhandel und Gamer eignet. Aufgrund seiner Funktionalität und Zuverlässigkeit hat Wintrado NEO bereits kurz nach seiner Einführung eine führende Position auf dem Markt für Brokerage-Software erreicht.

Wintrado PRO, die neueste und fortschrittlichste Entwicklung des Unternehmens, bietet Händlern unzählige Möglichkeiten, von Marktanalysen und Copy Trading bis hin zu Partnerprogrammen und Wettbewerben. Mit Funktionen wie vier integrierten Brücken, zwei VoIP-Anrufsystemen, 16 Zahlungsanbietern und einer Benutzeroberfläche in 18 Sprachen bietet Wintrado PRO sowohl eine Desktop- als auch eine mobile Version, um allen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Mit dem Zugang zu der von den Partnern zur Verfügung gestellten Liquidität und dem US-Aktienmarkt ist die Plattform bereit für weiteres unbegrenztes Wachstum.

Die Handelsplattformen von Wintrado Technologies genießen in der Branche hohe Anerkennung für ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Dies wird durch mehrere in den USA und Irland angemeldete Software-Patente bestätigt. Mit seiner Präsenz auf den wichtigsten globalen Fintech-Messen in London, Hongkong, Shanghai, Dubai und Limassol unterstreicht das Unternehmen seine globale Anerkennung.

Die schnelle Bereitstellung der Wintrado PRO-Plattform, die es jedem Broker ermöglicht, innerhalb von 3 bis 5 Tagen online zu gehen, ist ein weiterer Beweis für das herausragende Fachwissen des Schweizer Unternehmens.

Wintrado Technologies ist entschlossen, seine Kompetenz, Schweizer Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich der Finanzsoftware weiter unter Beweis zu stellen und mit der Lancierung der neuen Handelsplattform PRO seine führende Position auf dem Markt weiter zu stärken

LESEN SIE HIER DIE NEUESTEN NACHRICHTEN VON WINTRADO TECHNOLOGIES.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2092411/Wintrado_Technologies.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/schweizer-technologie-von-wintrado-erobert-den-devisenmarkt-301843439.html