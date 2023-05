IDB Lab

Das IDB Lab Forum präsentiert Innovation und Technologie in der Entwicklung

Washington (ots/PRNewswire)

Über ihr Innovationslabor IDB Lab veranstaltet die Interamerikanische Entwicklungsbankgruppe am 13. und 14. Juni die zweite Ausgabe des IDB Lab Forums in Bogotá, Kolumbien. Die Themen der Veranstaltung sind die Finanzierung und die Förderung von unternehmerischen Ökosystemen.

Dieses hochrangige internationale Treffen zielt darauf ab, die Lebensqualität der Bürger Lateinamerikas und der Karibik durch Innovation und Technologie zu verbessern. Unternehmer, Investoren, Konzerne, Beschleuniger und andere Akteure des Innovationsökosystems treffen sich, um Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, Trends zu entdecken, Talente zu identifizieren und neue Initiativen zu starten.

Die Tagesordnung der Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung der Finanzierung von Frühphaseninnovationen und der Entwicklung von unternehmerischen Ökosystemen, um neue Lösungen für die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Region zu fördern, wobei die Themen Gender, Vielfalt, Klima und Biodiversität in die Diskussion einbezogen werden.

Am Forum werden der Präsident der IDB, Ilan Goldfajn, der kolumbianische Minister für Handel, Industrie und Tourismus, Germán Umaña, und Ramiro López Ghio, der Vertreter der IDB-Gruppe in Kolumbien, teilnehmen, und es werden mehr als 80 prominente Redner und Diskussionsteilnehmer erwartet.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des IDB Lab statt, „das im Begriff ist, zum ersten Innovationszentrum für Entwicklung in der Region zu werden", so Irene Arias, CEO des IDB Lab. „Das IDB Lab Forum ist ein Raum, der diese neue Rolle hervorhebt; darin bieten wir eine einzigartige Plattform, um Unternehmer, Investoren, Unternehmen, Beschleuniger und öffentliche Einrichtungen sowie andere Innovationsakteure miteinander in Kontakt zu bringen und den Austausch zu fördern", schließt sie ab.

Am IDB Lab Forum wird auch WeXchange teilnehmen, ein Pionier bei der Förderung des weiblichen Unternehmertums in Lateinamerika und der Karibik im MINT-Bereich. An der Veranstaltung werden 15 innovative Unternehmer aus der Region teilnehmen, die aus über 300 Bewerbern ausgewählt wurden, um ihre Unternehmen potenziellen Investoren für Finanzierungsmöglichkeiten vorzustellen.

Um sich anzumelden und auf weitere Informationen über das IDB Lab Forum zuzugreifen, besuchen Sie www.idblabforum.org.

Informationen zu IDB Lab

IDB Lab ist das Innovationslabor der IDB Group, die führende Quelle für Entwicklungsfinanzierung und Know-how zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Lateinamerika und der Karibik (LAC). Ziel des IDB Lab ist es, Innovationen für die Eingliederung in der Region voranzutreiben, indem Finanzmittel, Wissen und Verbindungen mobilisiert werden, um Lösungen im Anfangsstadium zu testen, die das Potenzial haben, das Leben gefährdeter Bevölkerungsgruppen zu verändern, die von wirtschaftlichen, sozialen und/oder ökologischen Faktoren betroffen sind. Seit 1993 hat das IDB Lab mehr als 2 Milliarden US-Dollar für Projekte in 26 lateinamerikanischen und karibischen Ländern genehmigt. www.idblab.org