iMDsoft, ein weltweit führender Anbieter von klinischen Informationssystemen, geht eine Partnerschaft mit Respiratory Care Africa ein, um seine Aktivitäten auf dem afrikanischen Markt auszuweiten

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

iMDsoft, ein weltweit führender Anbieter von klinischen Informationssystemen und Entwickler der MetaVision™ Suite für die Intensiv-, Anästhesie- und Akutpflege, gab heute seine Partnerschaft mit Respiratory Care Africa (Pty) Ltd (RCA) für den südafrikanischen Markt bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird RCA befugt sein, Lizenzen für die MetaVision™ Suite zu vermarkten und zu verkaufen sowie Implementierungs- und Supportdienste für MetaVision™-Kunden in Südafrika anzubieten.

Als führender Vertreiber von Medizinprodukten im Bereich der Intensivpflege und Vertreter globaler Marken in Südafrika seit über 20 Jahren ist RCA ideal positioniert, um MetaVision™ für Krankenhäuser in ganz Südafrika anzubieten, mit einem klinisch orientierten, kundenorientierten Ansatz und einem unerschütterlichen Engagement, den Kunden die besten Lösungen und den bestmöglichen Service zu bieten.

Diese Partnerschaft mit RCA markiert einen wichtigen Meilenstein für iMDsoft, da es der erste Einstieg des Unternehmens in den afrikanischen Kontinent ist, was die wachsende Bereitschaft der Region widerspiegelt, spezielle, fortschrittliche IT-Lösungen für die Intensivpflege und den perioperativen Bereich einzusetzen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit RCA und die Einführung von MetaVision™ in Südafrika", sagte Shahar Sery, Executive Vice President, iMDsoft. „Dies ist ein sehr bedeutender Markt in der Region, und der Zeitpunkt ist perfekt, da Südafrikas private und öffentliche Gesundheitssysteme bereit sind, ihre bestehende Infrastruktur im Bereich der Gesundheitsinformatik zum Nutzen von Patienten und Ärzten auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind zuversichtlich, dass RCA die richtige Kombination aus Kundenreichweite, Verständnis für die Marktdynamik und Engagement für den Erfolg hat, die notwendig ist, um ein bedeutendes Geschäft in Südafrika zu entwickeln."

„Gesundheitseinrichtungen stehen heutzutage vor der Herausforderung, positive Ergebnisse für die Patienten zu erzielen und gleichzeitig mit Budgetbeschränkungen, Personalknappheit, zahlreichen Pflegeprotokollen und zunehmenden Vorschriften fertig zu werden. Wir freuen uns, mit iMDsoft zusammenzuarbeiten und MetaVision auf den südafrikanischen Markt zu bringen, um diese Herausforderungen zu meistern, indem wir die betriebliche Effizienz in wichtigen Umsatzbereichen optimieren, die Rentabilität steigern und die Wachstumsraten auf einem nachhaltigen Niveau halten. Angesichts der derzeitigen Implementierung und Einführung von EHR ermöglicht unsere Partnerschaft mit iMDsoft RCA die Nutzung unseres lokalen Fachwissens in Verbindung mit einem etablierten globalen Anbieter von klinischen Informationssystemen für die Intensivpflege und perioperative Abteilungen, der die Interoperabilität mit neuen und bestehenden Systemen und Software der Kunden gewährleistet", sagte Christiaan De Wet, General Manager von RCA.

iMDsoft arbeitet ständig an der Ausweitung seiner globalen Präsenz, um die Versorgungsqualität zu verbessern und die finanzielle Leistung in Krankenhäusern mit hohem Personalbedarf auf der ganzen Welt zu steigern. Durch sein Vertriebspartnerprogramm arbeitet iMDsoft mit führenden Technologieunternehmen im Gesundheitswesen zusammen und ermöglicht es ihnen, Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf dem lokalen Markt zu betreiben und ihnen gleichzeitig Implementierungs- und Support-Dienstleistungen zu bieten. Da die Vertriebspartner die lokalen Marktaktivitäten vorantreiben und ihre räumliche Nähe zum Kunden nutzen, kann sich iMDsoft voll und ganz auf die Entwicklung und Verbesserung von MetaVision™ als vollständig skalierbare Lösung für die Intensivpflege konzentrieren. Mit RCA hat iMDsoft jetzt 13 strategische Vertriebspartner, die in 24 Märkten tätig sind.

Informationen zu iMDsoft

iMDsoft ist ein weltweit führender Anbieter von klinischen Informationssystemen und versetzt Führungskräfte im Gesundheitswesen in die Lage, hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Intensivpflege, Akutpflege und Anästhesie zu liefern. Mit unserer umfangreichen Erfahrung in komplexen Umgebungen konzentrieren wir uns darauf, in den Bereichen der Krankenhäuser mit den höchsten Kosten, Einnahmen, Sterblichkeit und Morbidität Ergebnisse zu erzielen. Hunderte von Krankenhäusern und Gesundheitsnetzwerken in 24 Ländern vertrauen und nutzen die MetaCurve™ Suite, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, um die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und die finanziellen Ergebnisse zu verbessern. Das globale „Channel Partner Program" bietet Vertriebspartnern einen umfassenden Ansatz zur Bereitstellung der erstklassigen Software von iMDsoft. iMDsoft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von N. Harris Computer Corporation.

Weitere Informationen finden Sie auf www.imd-soft.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Informationen zu RCA

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Medizintechnikbranche ist RCA bestrebt, die Herausforderungen, mit denen unsere Gesundheitseinrichtungen und -anbieter konfrontiert sind, zu verbessern, indem wir individuelle, kundenorientierte Lösungen konfigurieren, die zu einer verbesserten finanziellen Leistung und zur Bereitstellung einer sicheren, qualitativ hochwertigen und koordinierten Pflege sowie zu besseren Patientenergebnissen für ein langes und gesundes Leben für alle Südafrikaner führen. RCA wurde 1998 gegründet und ist ein Unternehmen in Privatbesitz.

