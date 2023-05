TOJOY SHARED HOLDING GROUP

TOJOY erhielt auf dem China-Arab Unicorn Summit eine Auszeichnung. Ge Jun war der Meinung, dass die Plattform der Sharing Economy ein fruchtbarer Boden für die Beschleunigung der Entwicklung von Einhörnern ist

Beijing (ots/PRNewswire)

Auf dem Arab-China Unicorn Investment Summit der 12. jährlichen Versammlung zum Thema Investitionen (AIM, Annual Investment Meeting) am 9. Mai 2023 in Abu Dhabi wurde die TOJOY Group mit dem „Unicorns Social Impact Award" ausgezeichnet, der den herausragenden Beitrag von TOJOY zur Förderung der Great Sharing Economy und zur Beschleunigung der Entwicklung innovativer Unternehmen würdigt. S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel der VAE und stellvertretender Vorsitzender des Rates für Industrieentwicklung, und S.E. Dawood Al Shezawi, Präsident des Annual Investment Meeting, überreichten die Auszeichnung an Ge Jun, Global CEO der TOJOY Group.

S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel der VAE und stellvertretender Vorsitzender des Rates für Industrieentwicklung, und S.E. Dawood Al Shezawi, Präsident des Annual Investment Meeting, überreichten die Auszeichnung an Ge Jun.

Ge Jun bedankte sich für diese Ehre. Er erwähnte, dass dies das Ergebnis der Bemühungen von TOJOY ist, die Great Sharing Economy zu fördern und weiterzuentwickeln, indem alle Anstrengungen unternommen werden, um die Entwicklung innovativer Unternehmen zu beschleunigen und weiterhin Innovationen zu entwickeln und voranzutreiben. In den vergangenen 32 Jahren hat TOJOY der innovationsgetriebenen Entwicklung Vorrang eingeräumt und durch technologische Innovationen und die Verbesserung von Dienstleistungen einen großen Wert für die Gesellschaft geschaffen.

Es ist eine Freude zu sehen, dass Xiaoyudida (XYDD) bei der Veranstaltung die gleiche Auszeichnung erhalten hat. Die Entwicklung von XYDD wird auf TOJOYs Plattform beschleunigt, und das Geschäft hat sich schnell entwickelt.

Tatsächlich expandierte das Geschäft von TOJOY, ein globales Unternehmen, das eine Plattform ermöglicht, die auf Big Data von Millionen von Unternehmen basiert, in mehr als 40 Städte in China und im Ausland. Die Plattform hat mehr als 2,8 Millionen KMU-Eigentümer mit mehr als 18.000 innovativen Unternehmensressourcen gesammelt.

„Heutzutage müssen sich die Branchen in der Welt verändern und verbessern. In China benötigen etwa 10.000 innovative Unternehmen verschiedene Ressourcen, um ihre Entwicklung jedes Jahr zu unterstützen, und 10 Millionen traditionelle KMU-Eigentümer müssen Veränderungen und Verbesserungen vornehmen. Dies erfordert die Stärkung von Sharing-Plattformen, und dafür sind wir verantwortlich." Ge Jun fordert die Teilnehmer dieser Konferenz auf, der Wirtschaft Chinas mehr Aufmerksamkeit zu widmen, mit chinesischen Partnern zusammenzuarbeiten und Innovation und Wachstum mit TOJOY zu beschleunigen, um zukünftige Marktchancen zu nutzen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2076122/image_846138_53270211.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tojoy-erhielt-auf-dem-china-arab-unicorn-summit-eine-auszeichnung-ge-jun-war-der-meinung-dass-die-plattform-der-sharing-economy-ein-fruchtbarer-boden-fur-die-beschleunigung-der-entwicklung-von-einhornern-ist-301823857.html