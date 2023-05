RebelDot

RebelDot übernimmt steepsoft, den Marktführer für KI-Fähigkeiten, und macht damit sein Dienstleistungsangebot zukunftssicher

CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire)

RebelDot, das führende europäische Softwareentwicklungsunternehmen, das in der Financial Times unter den 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen aufgeführt ist, gibt die Übernahme von steepsoft, dem führenden KI-Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Rumänien, bekannt. Dieser strategische Schritt ermöglicht es RebelDot, seinen Kunden im Rahmen ihrer digitalen Produkte die neuesten Innovationen bei der künstlichen Intelligenz wie Large Language Models, Data Science & ChatGPT/GPT 4 anzubieten.

RebelDot wird das Team erfahrener KI-Entwickler von steepsoft und deren Spitzentechnologien in sein bestehendes Dienstleistungsangebot integrieren und es mit der Expertise von RebelDot in den Bereichen Software-Erfahrung und Software-Engineering in Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen, dem Ingenieurwesen und der Fertigung kombinieren.

„Wir freuen uns sehr, das Steepsoft-Team in der RebelDot-Gruppe willkommen zu heißen. Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, ein führender Akteur auf dem globalen Markt für Softwaredienstleistungen zu werden", sagte Tudor Ciuleanu, CEO von RebelDot. „Durch die Hinzunahme der Expertise von steepsoft im Bereich der KI-Entwicklung können wir unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Lösungen anbieten und ihnen helfen, in der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft die Nase vorn zu haben."

Vadim Fintinari, CEO von steepsoft, freut sich über den Zusammenschluss: „Wir sind begeistert, RebelDot beizutreten, um unsere KI-Expertise Kunden in ganz Europa zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, unseren Kunden die neuesten Erlebnisse mit künstlicher Intelligenz und Software zu bieten und sie dabei zu unterstützen, einen Produktivitätssprung zu machen, sich auf neue KI-gesteuerte Geschäftsmodelle umzustellen und wichtige Themen wie Nachhaltigkeit anzugehen."

Gemeinsam schaffen RebelDot und steepsoft ein neues europäisches Machtzentrum für Softwareerlebnisse auf der Basis von künstlicher Intelligenz, was Kunden dabei helfen wird, die Chancen des Zeitalters der KI zu nutzen.

Informationen zu steepsoft

steepsoft ist das führende europäische auf KI fokussierteEntwicklungsunternehmen mit Sitz in Rumänien. Sein Team von erfahrenen Entwicklern ist auf die Entwicklung modernster Lösungen spezialisiert, bei denen die neueste Technologie der künstlichen Intelligenz genutzt wird.

Informationen zu RebelDot

RebelDot, ein schnell wachsendes europäisches Softwareentwicklungsunternehmen mit einem hervorragenden NPS-Wert (Net Promoter Score bzw. Promotorenüberhang) von 91,7, hat sich auf die Bereitstellung von Softwarelösungen und -erlebnissen für globale Marken spezialisiert. Durch seine produkt- und benutzerzentrierte Denkweise hat sich RebelDot einen guten Ruf für die Bereitstellung hochwertiger Lösungen erworben, mit denen Kunden ihre Ziele erreichen können.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2074526/RebelDot_Steepsoft.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rebeldot-ubernimmt-steepsoft-den-marktfuhrer-fur-ki-fahigkeiten-und-macht-damit-sein-dienstleistungsangebot-zukunftssicher-301822098.html