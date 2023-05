CEAT Limited

CEAT Ambernath-Werk erhält Fünf-Sterne-Bewertung in British Safety Council Audit

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

CEAT Specialty (ein Geschäftsbereich von CEAT Tyres) ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass das Werk in Ambernath im Rahmen des vom British Safety Council durchgeführten Audits für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten hat.

Das Werk Ambernath des Unternehmens unterzog sich einer umfassenden, quantifizierten und robusten Bewertung seiner Arbeitsschutzrichtlinien, -prozesse und -praktiken. Die Prüfung umfasste die Durchsicht der Unterlagen, Gespräche mit der Geschäftsleitung, den Mitarbeitern und anderen wichtigen Interessengruppen sowie Stichproben bei den betrieblichen Aktivitäten.

Mike Robinson, CEO British Safety Council, sagte: „Die Verleihung einer Fünf-Sterne-Bewertung im Anschluss an unser betriebliches Best Practice Health and Safety Audit ist eine herausragende Leistung und spiegelt ein proaktives Unternehmen wider, das sich für eine kontinuierliche Verbesserung seiner Arbeitsschutzvorkehrungen und das Management von Risiken für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer einsetzt."

Amit Tolani, Geschäftsführer von CEAT Specialty, fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir vom British Safety Council Occupational Health and Safety Audit mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden. Diese Leistung unterstreicht unser Engagement für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Stakeholder. Wir streben eine ständige Verbesserung unserer Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsysteme an, um unseren Ruf als Best-Practice-Unternehmen zu wahren."

Informationen zu CEAT

CEAT wurde 1924 in Turin, Italien, gegründet. Heute ist es einer der führenden Reifenhersteller Indiens und CEAT-Reifen werden in mehr als 115 Ländern weltweit verkauft.

Die Marke kam 1958 nach Indien und wurde später Teil der RPG Group. Mit einem Gruppenumsatz von 3,6 Milliarden US-Dollar gehört RPG zu den führenden Unternehmen in Indien.

Im Spezialsegment stellt CEAT Reifen für Landwirtschaft, Bergbau, Erdbewegungsmaschinen, Industrie- und Baumaschinen sowie Offroad-Reifen für Spezialanwendungen her. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ceatspecialty.com

