Metaporta AG

Metaporta und Merantix starten Partnerschaft zum Aufbau einer KI-Plattform

Basel (ots)

Das Venture Studio Metaporta startet eine Partnerschaft mit Merantix AI Campus Berlin, um in Allschwil/Basel ein globales Zentrum für KI-Lösungen in den Life Sciences und im Gesundheitswesen aufzubauen.

Künstliche Intelligenz (KI oder Englisch AI; kurz für Artificial Intelligence) hat ein enormes Potenzial und wird Anwendungen in sämtlichen Industrien hervorbringen. Die Region Basel, als Europas führendes Life-Science-Cluster, kämpft bereits jetzt mit einem Mangel an IT-Fachkräften, und die Lage droht sich mit dem Einzug dieser neuen Technologie weiter zuzuspitzen. "In den kommenden Jahren muss die Region erhebliche Anstrengungen unternehmen, um global Experten im Technologiesektor anzuziehen und zu halten. Es ist wichtig, dass Europas führender Life-Science Cluster auch ein zugängliches Technologiezentrum wird, ein Magnet für Visionäre und Pioniere, die helfen neue und innovative Lösungen zu entwickeln", sagt Patrick Geiser, Mitbegründer von Metaporta.

Aus diesem Grund kooperiert das Venture Studio Metaporta mit Merantix aus Berlin, um das erfolgreiche KI- Plattformkonzept zu erweitern und ab Juni 2023 in Allschwil/Basel einen AI Campus als "Pop-up" errichten. Ähnlich wie auf dem Merantix AI Campus Berlin sollen hier in den nächsten Monaten verschiedene Event-Formate zum Thema KI etabliert werden. Dazu werden unter anderem auch Experten aus Berlin nach Basel kommen. Ziel ist es, in naher Zukunft einen festen AI Campus Satelliten in Basel zu eröffnen. Patrick Geiser: "Wir sind überzeugt davon, dass wir mit unserem Ansatz die Zahl der Tech-Experten in der Region in den kommenden Jahren verdoppeln und auf diesem Weg die Innovationskraft der Region weiter stärken werden."

Merantix, mitgegründet vom Schweizer Unternehmer Adrian Locher und dem KI-Experten Dr. Rasmus Rothe, ist eine der global führenden KI-Investitionsplattformen, die KI von der Forschung zur Anwendung bringt. Eine wichtige Säule der Plattform ist der AI Campus, ein Community Space rund um das Thema KI. Im Jahr 2021 gegründet wurden hier in kürzester Zeit mehr als 80 Unternehmen und über 1'000 internationale Mitglieder angezogen. Das Konzept des AI Campus beinhaltet unter anderem, den verschiedenen Akteuren im Bereich KI einen Ort des offenen Austauschs und der Zusammenarbeit zu bieten. "Um Lösungen im Bereich KI aus der der Forschung in die Praxis zu bringen und in kommerzielle Lösungen zu überführen, ist es wichtig, dass Forscher einen regen Austausch mit Gründern und führenden Unternehmen haben," sagt Hendrik Remigereau, Gründungsdirektor des AI Campus. Als Teil des Metaporta Venture Studios soll der AI Campus in Basel diese Erfolgsgeschichte nun international fortsetzen. Der Standort Basel überzeugt dabei durch seine hohe Dichte an Startups sowie etablierten Unternehmen aus den Life Sciences und dem Gesundheitswesen.

Über Merantix / AI Campus

Merantix wurde 2016 gegründet und ist eine KI-Investitionsplattform aus Berlin, die sich der Erforschung, dem Aufbau und der Investition in KI-Unternehmen widmet. Mit einem Fonds von 35 Mio. EUR und einem Portfolio von 12 KI-Unternehmen strebt die Plattform danach, KI-Lösungen zu entwickeln, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben.

Über Metaporta

Metaporta wurde 2022 als unabhängiges Venture Studio mit hohen ethischen Ansprüchen gegründet mit dem Ziel, Wissensinstitutionen, Start-ups, Hightech-Unternehmen und Behörden miteinander zu vernetzen und gemeinsam innovative Projekte mit aufkommenden Technologien wie KI, Blockchain und Web3 voranzutreiben und somit die Gesellschaft von morgen aktiv mitzugestalten.