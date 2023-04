365 Retail Markets, LLC

365 Retail Markets erweitert das Produktangebot im Vereinigten Königreich mit dem Erwerb von Kafoodle

365 Retail Markets, der weltweit führende Anbieter von Technologie für den Einzelhandel ohne Verkaufskräfte, gab heute seine Übernahme von Kafoodle bekannt, eines im Vereinigten Königreich ansässigen Lebensmitteltechnologieunternehmens, das sich auf Menü- und Küchenmanagement, Nährwertdaten und die Einhaltung der Vorschriften zu Allergenangaben spezialisiert hat.

Die Hinzufügung der Technologie von Kafoodle in das Portfolio von 365 wird das bestehende Angebot des Unternehmens ergänzen und seine Fähigkeit verbessern, den Kunden umfassende Lösungen anzubieten. Die Übernahme erweitert auch die Reichweite von 365 Retail Markets im Vereinigten Königreich und in den europäischen Märkten, wo Kafoodle eine starke Präsenz aufgebaut hat.

Die einzigartige Software von Kafoodle vereinfacht das Rezept- und Menümanagement, die Nährwertdatenverfolgung und die Einhaltung der Vorschriften zu Allergenangaben für Lebensmittelunternehmern (Food Service Operators, FSO). Dieser Erwerb wird es Kunden von 365 ermöglichen, einfach Menüs zu erstellen, die den Bedürfnissen spezifischer Demographien entsprechen, wie etwa solchen mit diätetischen Einschränkungen oder Allergien.

365 Retail Markets freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Kafoodle-Team, um weitere Innovationen in die Lebensmitteldienstbranche einzuführen und sie zu verbessern.

„Die Technologie von Kafoodle ist wirklich innovativ und passt zu unserem Engagement dafür, unseren Kunden datengestützte Erkenntnisse zu liefern und gleichzeitig ihre Geschäftsprozesse zu optimieren", sagte Joe Hessling, Chief Executive Officer (CEO) von 365 Retail Markets. „Wir sind begeistert, Kafoodle in der Familie von 365-Unternehmen willkommen zu heißen, und wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Übernahme bietet."

„Jeder in der Lebensmittelbranche hat die gleiche Verantwortung, wichtige Informationen über die von ihm servierten Lebensmittel bereitzustellen, und Kafoodle hat es sich zur Aufgabe gemacht, die exakte Bereitstellung von Daten für die Verbraucher zu optimieren", sagte Tarryn Gorre, Gründerin und CEO von Kafoodle. „Wir freuen uns, dem Team von 365 Retail Markets beizutreten, um Lebensmittelunternehmen weltweit zu unterstützen und die Herausforderungen zu meistern, die sich aus der Frage ergeben, was in den von uns konsumierten Lebensmitteln enthalten ist und wie sie beschafft werden."

Das Kafoodle-Team wird weiterhin von seinem britischen Hauptsitz aus operieren und eng mit dem globalen Team von 365 Retail Markets zusammenarbeiten, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten. Die Kunden beider Unternehmen können in naher Zukunft mit neuen und verbesserten Lösungen rechnen.

Informationen zu Kafoodle

Kafoodle ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Zutaten für Menüs, Ernährungsdaten und die Einhaltung der Vorschriften zu Allergenangaben spezialisiert hat. Seine innovativen Softwarelösungen erleichtern den Lebensmittelunternehmern das Kostenmanagement, die Verfolgung von Nährwertdaten und die Einhaltung der Vorschriften zu Allergenangaben. Die Technologie von Kafoodle, die sich auf Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit konzentriert, unterstützt derzeit Lebensmittelunternehmer von kleinen Gaststätten bis hin zu großen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa.

Weitere Informationen über Kafoodle finden Sie unter https://www.kafoodle.com und auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn.

Informationen zu 365 Retail Markets

365 Retail Markets ist der weltweit führende Anbieter von Technologie für den Einzelhandel ohne Verkaufskräfte. 365 wurde im Jahr 2008 gegründet und bietet eine umfassende Palette erstklassiger Self-Service-Technologien für Lebensmittelunternehmer, einschließlich einer integrierten End-to-End-SaaS-Software, Zahlungsverarbeitung und Hardware für Verkaufsstellen. Heute betreiben die Technologielösungen des Unternehmens autonom Lebensmitteleinzelhandelsflächen in Bürohäusern von Großunternehmen sowie in Produktions- und Vertriebseinrichtungen und an anderen Orten und bieten Verbrauchern überzeugende Foodservice-Optionen. Die Technologielösungen von 365 umfassen eine wachsende Palette von reibungslosen Smart-Stores, Mikromärkten, Verkaufsautomaten, Versorgungsstätten für Speisen und Getränke und Optionen für Endverkaufsstellen, um die wachsenden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. 365 ist mit überlegener Technologie, strategischen Partnerschaften und ultimativer Flexibilität bei Anpassung und Markenbildung kontinuierlich der Vorreiter in der Branche.

Weitere Informationen über 365 Retail Markets finden Sie unter https://www.365retailmarkets.com und verbinden Sie sich mit Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und LinkedIn.

