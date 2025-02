DSR Hotel Holding GmbH

Hamburg/Salò (ots)

Das A-ROSA Gardasee öffnet nach der Winterpause am 28. März 2025 erneut seine Türen. Das erste A-ROSA Resort in Italien, gelegen in der malerischen Bucht von Salò am Westufer des Gardasees, startet damit nach einer Winterpause in seine erste volle Saison.

"Nach unserer Premiere im vergangenen Sommer freuen wir uns, das A-ROSA Lago di Garda nun erstmals über eine gesamte Saison hinweg zu führen", sagt Hoteldirektor Massimo Supino. "Der Frühling ist eine ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten am Gardasee - von Wanderungen und Radtouren bis hin zu entspannten Spaziergängen in der historischen Altstadt von Salò. Gleichzeitig bietet unser großzügiger Spa-Bereich eine perfekte Rückzugsmöglichkeit für kühlere Tage." Das Hotel setzt auf eine Kombination aus Naturerlebnis, Erholung und Genuss. Über die gesamte Saison hinweg werden zahlreiche kulinarische und gesellschaftliche Events im Hotel angeboten, die den Gästen besondere Erlebnisse in stilvollem Ambiente ermöglichen.

Luxuriöser Spa und erstklassige Kulinarik

Das A-ROSA Lago di Garda verfügt über 99 Zimmer und Suiten, alle mit Balkon oder eigenem Garten. Der 1.900 Quadratmeter große Spa-Bereich mit Innen- und Außenpools, Saunen und Ruhezonen ermöglicht ganzjähriges Wohlbefinden. Das kulinarische Angebot umfasst ein Hauptrestaurant mit Live-Cooking, ein Bistro sowie zwei Bars, die italienische Spezialitäten und lokale Produkte in den Mittelpunkt stellen.

Erlebnisreicher Frühling am Gardasee

Der Frühling ist eine der schönsten Jahreszeiten in der Bucht von Salò am Westufer des Gardasees: Angenehme Temperaturen machen Wanderungen, Fahrradtouren und Wassersport besonders attraktiv. Die Nähe zu Verona und Venedig bietet zudem abwechslungsreiche Ausflugsmöglichkeiten. Auch wer einfach nur Shoppen, Bummeln und die hochkarätige Gastroszene von Salò und den Nachbarorten erkunden möchte, kommt auf seine Kosten.

Über die gesamte Saison hinweg organisiert das Hotel zahlreiche kulinarische und gesellschaftliche Events, die das Dolce Vita-Gefühl unterstreichen.

Perfekte Anbindung und schnell erreichbar

Die 10.000-Einwohner-Stadt Salò verfügt über eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto (über die A4 und die A22) gut erreichbar. Die nächstgelegenen Flughäfen befinden sich in Verona und Bergamo.

Das Hotel ist buchbar unter Arosahotels.de

Das A-ROSA Lago di Garda ist Teil der DSR Hotel Holding, die insgesamt 34 Hotels in Deutschland, Österreich und Italien betreibt, darunter die Marken A-ROSA, aja, HENRI und Urban Nature.

Über die A-ROSA Hotels

Die A-ROSA Resorts bieten ihren Gästen exklusiven Urlaub in exponierter Lage und mit erstklassigen Angeboten rund um SPA, Kulinarik und Sport. Der Grundstein für die Marke wurde 2004 in Brandenburg gelegt, heute sind es acht Resorts in Travemünde, Kitzbühel, Kleinwalsertal, Heringsdorf, Kühlungsborn auf Sylt, Rügen und Usedom. Unter der neuen Submarke A-ROSA Collection hat A-ROSA zuletzt das Hotel Ceres am Meer in Binz und das A-ROSA Collection Thurner´s Alpenhof in Zürs eröffnet.

Die Marke A-ROSA Hotels gehört zur DSR Hotel Holding in Hamburg. Die DSR Hotel Holding ist als Hotelmanagement-Gesellschaft in Deutschland, Österreich und Italien aktiv und tritt als Pächterin und Betreiberin von Hotelprojekten auf. Außerdem ist sie Holding-Gesellschaft für Betreiberbeteiligungen. Als Tochterunternehmen der DR Hospitality GmbH & Co. KG ist sie seit 2021 ein Joint Venture zwischen der DSR GmbH und der DERTOUR Group als Mehrheitsanteilseignerin (Teil der REWE Group). Das Portfolio umfasst derzeit 34 Hotels, von denen 28 unter vier der bekanntesten und renommiertesten Hotel- und Resortmarken A-ROSA, aja, HENRI und Urban Nature im deutschsprachigen Raum geführt werden. Zum Portfolio zählen außerdem traditionsreiche Einzelhotels wie das Hotel NEPTUN und Hotel Louis C. Jacob und zwei Hotels der italienischen Beteiligung Mira Hotels & Resorts.