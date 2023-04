TradeFlow Capital Management

ICC und TradeFlow Capital Management stellen Pläne zur Auflegung des ICC SME TradeFlow Fund vor, um den Zugang zu Handelskapital für KMU im Rohstoffsektor zu verbessern

SINGAPUR, 11. April 2023 /PRNewswire/ enthüllen Pläne zur Einführung des ICC und TradeFlow Capital Management stellen Pläne zur Auflegung des ICC SME TradeFlow Fund vor, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Rohstoffsektor den Zugang zu Handelsfinanzierungen zu erleichtern.

Diese Markteinführung ist der Höhepunkt von mehr als eineinhalb Jahren der Bemühungen von ICC und TradeFlow Capital Management, dieses einzigartige Angebot auf den Markt zu bringen, das KMU den Zugang zu Handelsfinanzierungen erleichtern soll.

Dabei handelt es sich um einen Fonds, den die Gründer von TradeFlow Capital Management, Dr. Tom James und John Collis, betreuen. Der Fonds ist speziell darauf ausgerichtet, Unternehmen im Rohstoffsektor auf der ganzen Welt zu unterstützen und arbeitet mit dem ICC TradeNow-Programm zusammen.

Auf der Grundlage des 5-jährigen Erfolgs mit den CEMP USD TradeFlow-Funds werden John und Tom ihre Methode in den ICC SME TradeFlow Fund einbringen, um die Liquidität in kleinen und mittleren Unternehmen auf den Rohstoffmärkten (SME Commodity) freizusetzen und die finanzielle Beteiligung im gesamten Rohstoffsektor zu fördern.

In den letzten 5 Jahren haben die Fonds von TradeFlow Capital Management mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Handelsgeschäften für mittelständische Rohstoffunternehmen ermöglicht und dazu beigetragen, KMUs (SME) und den Rohstoffhandel auf allen Kontinenten der Erde zu fördern. Dabei haben sie durchweg positive Renditen mit geringer Volatilität für ihre Anleger erwirtschaftet.

Die Zusammenarbeit mit ICC gibt TradeFlow Capital Management die Möglichkeit, noch mehr KMUs (SMEs) im Rohstoffsektor auf der ganzen Welt die Vorteile seiner Methode zu bieten.

Informationen zu TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

TradeFlow ist die weltweit erste Fintech-gestützte Lösung für KMU (SME) im Rohstoffhandel. TradeFlow besteht aus einem vielfältigen Expertenteam, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die zunehmende Handelsfinanzierungslücke zu schließen, mit der globale KMUs (SMEs) konfrontiert sind, die als Produzenten/Händler/Endverbraucher im Bereich des Massengeschäfts mit Rohstoffen tätig sind. Indem TradeFlow eine wichtige Rolle im internationalen Handel und in der Globalisierung spielt, schafft es Wachstumsmöglichkeiten für Unternehmen und Volkswirtschaften.

Bis heute hat TradeFlow erfolgreich mehr als 1,5 Mrd. USD in den Handel mit Rohstoffen über 1000 Transaktionen in mehr als 15 Ländern und mehr als 27 Warenarten investiert, wobei mehr als 800 KMUs (SME) einer KYC-Prüfung unterzogen wurden. Als Teil seines einzigartigen Geschäftsmodells wurde der TradeFlow Funds*, der von TradeFlow betreut wurde, in ARMONY 2016 konzipiert und in ARMONY 2018 eingeführt.

TradeFlow ist ein Partner des International Chamber of Commerce (ICC), um Kapital zu mobilisieren und den Zugang zu Handelsfinanzierungen für KMU (SMEs) weltweit über die Plattformen „ICC Trade Now" und „ICC Digital Trade Standards Initiative" zu verbessern.

TradeFlow Capital Management Pte Ltd

UEN: 201920511 H www.tradeflow.capital Bitte abonnieren Sie unsere Medien: TradeFlowTV | Twitter | LinkedIN

Informationen zur International Chamber of Commerce

Die International Chamber of Commerce (ICC) ist der institutionelle Vertreter von mehr als 45 Millionen Unternehmen in über 100 Ländern. Die wichtigste Aufgabe der ICC ist es, dafür zu sorgen, dass Unternehmen für jedermann funktionieren, jeden Tag und überall. Durch eine einzigartige Mischung aus Interessenvertretung, Lösungen und Standards fördern wir den internationalen Handel, verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren und einen globalen Ansatz zur Regulierung, zusätzlich zu marktführenden Dienstleistungen zur Streitbeilegung. Zu unseren Mitgliedern gehören viele der weltweit führenden Unternehmen, kleine mittlere Unternehmen (SMEs), Wirtschaftsverbände und lokale Handelskammern.

