Athos Therapeutics, Inc.

Athos Therapeutics erhält behördliche Zulassung für den Beginn der klinischen Phase-I-Studie mit ATH-063

Los Angeles, 30. März 2023 (ots/PRNewswire)

- ATH-063 ist ein neuartiges, oral einzunehmendes, niedermolekulares Therapeutikum, das sowohl auf Entzündungen als auch auf die direkte Heilung der Schleimhaut bei Patienten mit Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn abzielt -

Athos Therapeutics, Inc. („Athos"), ein klinisch forschendes Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von auf künstlicher Intelligenz basierenden präzisen niedermolekularen Therapeutika für Patienten mit Autoimmunerkrankungen und Krebs leistet, gab heute bekannt, dass es von der Australian Therapeutic Goods Administration eine CTN-Anerkennung und von dem Human Research Ethics Committee (,,HREC") die Zulassung für den Beginn einer klinischen Studie der Phase I mit ATH-063 in Australien erhalten hat.

Die HREC-Zulassung ist die Bestätigung, dass Athos alle präklinischen, Sicherheits- und Wirksamkeitstests am Tiermodell erfolgreich abgeschlossen hat, die für den Beginn einer klinischen Studie der Phase I in Australien erforderlich sind. Zusätzlich zu den Hauptzielen der Sicherheitsbewertung der Studie wird Athos auch molekulare und genetische Multi-om-Analysen durchführen, um einen zusätzlichen Grundsatzbeweis für die Aktivität des Medikaments zu erbringen, der als Grundlage für zukünftige Studien dient.

„Die Anerkennung unserer Anwendung, die TGA klinische Bewertung von ATH-063 einzuleiten, bringt uns einen Schritt näher an die Einführung einer potenziell Paradigmen verändernden Behandlung für Menschen, die mit entzündlichen Darmerkrankungen leben," so Dimitrios Iliopoulos, PhD, MBA, Präsident und Geschäftsführer von Athos. „Der Beginn des klinischen Entwicklungsprogramms für ATH-063 nach nur dreieinhalb Jahren Entwicklungszeit stellt einen wichtigen Meilenstein für Athos dar und veranschaulicht unseren innovativen Ansatz in der Arzneimittelforschung sowie die erstklassigen Fähigkeiten des Athos-Teams. Ich bin stolz auf die Erfolge, die Athos bei der raschen Bereitstellung neuartiger Präzisionsarzneimittel für Patienten erzielt hat," fügte Iliopoulos hinzu.

„Wir freuen uns sehr über die Freigabe von ATH-063 für die klinische Erprobung und sind gespannt darauf, was diese neue Medikamentenklasse für bedürftige Patienten bedeuten wird," so Allan Pantuck, MD, MS, FACS, Chairman, Founder & CMO. ,,Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Athos, denn es handelt sich um unser erstes Programm, das die behördliche Zulassung für den klinischen Start erhalten hat, und um die erste klinische Studie überhaupt, in der dieser neuartige genomische Controller untersucht wird. Diese neue Klasse von Therapeutika nutzt unsere bahnbrechende Wissenschaft und hat ein breites Anwendungspotenzial in vielen Therapiebereichen, darunter CED, anderen Autoimmunerkrankungen und Krebs."

Informationen zu ATH-063

ATH-063 ist ein erster oral einzunehmender, niedermolekularer Genomregulator, der für die Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen, anderen Autoimmunerkrankungen und soliden Krebsarten entwickelt wird. Das Gentarget ATH-063 ist ein zentraler Knotenpunkt in einem Gennetzwerk, das von dem Athos-Rechner durch die Integration molekularer und klinischer Daten aus den großen Biobanken für CED-Patienten von Athos identifiziert wurde. ATH-063 unterdrückt entzündungsfördernde Reaktionen und leitet die direkte Heilung der Schleimhäute durch die Regulierung der Tight Junction-Proteine ein. Athos entwickelt ebenfalls blutbasierte Proteom- und Mikrobiom-Biomarker-Signaturen, die mit der Wirksamkeit von ATH-063 korrelieren sollen.

Informationen zu Athos Therapeutics

Athos Therapeutics hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige Medikamente zu entwickeln, die das Leben von Patienten mit Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungskrankheiten und Krebs maßgeblich beeinflussen werden. Die Athos-Plattform für die Medikamentenentwicklung beginnt mit der Untersuchung hochwertiger Patientenproben und Daten, die von weltweit führenden Krankenhaussystemen stammen Athos identifiziert neuartige Wirkstoffziele (Hubs) durch die Integration klinischer und molekularer Datensätze in das biologische Netzwerk einer Krankheit (das Krankheitsinteraktom) und gleicht sie mit seiner computergestützten Chemieplattform für kleine Moleküle ab. Bei Athos wollen wir die Komplexität der Autoimmun- und Krebsbiologie entwirren, indem wir die Heterogenität der Krankheit auf molekularer Ebene bewerten und durch die Anwendung eines systembiologischen Ansatzes und die Stratifizierung von Patienten in spezifische molekulare Subtypen präzisionsmedizinische Therapeutika entwickeln. Unsere Analyseplattform umfasst den Athos Data Lake, einzigartige, gut etablierte Omics-Workflows und eine integrative Deep Machine Learning-Engine. Zu den Mitbegründern von Athos gehören einer der Gründer von Kite Pharma (das für 12 Milliarden Dollar übernommen wurde), der Medizinalchemiker, der hinter zwei von der FDA zugelassenen Medikamenten (Xtandi und Erleada) steht, die mehrere Milliarden Dollar einbringen, und der Entdecker des miR-124-Targets, das sich derzeit in einer Phase-III-Studie zu CED befindet. Neben ATH-63, dem führenden Wirkstoff des Unternehmens gegen entzündliche Darmerkrankungen, umfasst die Athos-Pipeline niedermolekulare Ansätze für verschiedene Autoimmun- und Krebserkrankungen

Weitere Informationen zu Athos Therapeutics finden Sie unter https://athostx.com/.

