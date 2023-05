«technoVation» - der Technologieanlass für die Zentralschweiz

AKOMAG Corporate Communications AG

Einladung für die «technoVation» vom Montag, 05. Juni im KKL Luzern

Entdecken Sie CSEMs vielfältige Technologien und ihre Bedeutung für unsere Industrie.

Hören Sie Christophe Ballif, Becquerel Preisträger, Weltrekordhalter 2022 bei Tandem-Solarzellen und Lutz Jäncke, Neurowissenschaftler und Autor.

Erfahren Sie von Perspektiven und Herausforderungen im Podium mit Persönlichkeiten der Zentralschweizer Wirtschaft.

Erleben Sie Umsetzungen an Demonstratoren.

Vernetzen Sie sich mit Experten, Partnern und Kunden in den Pausen und am Apéro.

Ort: KKL Luzern

Sprache: Die Veranstaltungssprache ist deutsch.

Datum & Zeit: Der Anlass findet am Montag, 5. Juni 2023 von 09:15 bis 17:00 Uhr statt.

Am Montag, 5. Juni 2023 findet im KKL Luzern die «technoVation» statt - der Technologieanlass für die Zentralschweiz. Zukunftsthemen für die Wirtschaft rund um Energie, Gesundheit, Künstliche Intelligenz, werden von CSEM und Gästen vertieft. Es werden technologische Trends und industrielle Umsetzungen gezeigt und erlebbar gemacht; im Industriepodium wird die spezielle Situation für die Zentralschweizer Wirtschaft vertieft.

Es besteht die Möglichkeit, die Keynote-Speaker für ein Interview zu spannenden Themen der Zeit zu treffen: Prof. Christophe Ballif, Weltrekordhalter in Tandem-Solarzellen, Becquerel-Preisträger und ausgewiesener Experte für Neue Energien sowie Prof. Lutz Jäncke, Neurowissenschaftler und Autor im Spannungsfeld zwischen künstlicher und «realer» Intelligenz.

Der Anlass startet um 09.15 Uhr und wird um 16 Uhr mit einem Apéro beendet. Gerne können Sie sich direkt weiter unten beim Button für den Anlass anmelden. Fall Sie gerne mit einem der Referenten reden möchten oder ein Interview führen wollen, bitten wir Sie, mit Alexander Steinecker (alexander.steinecker@csem.ch) von CSEM in Kontakt zu treten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an der «technoVation» teilnehmen und anschliessend in ihrem Medium darüber berichten.

Über CSEM

Das CSEM ist ein öffentlich-privates, Non-Profit-Forschungs- und Technologiezentrum. Es verfügt in der Schweiz über insgesamt sechs Standorte, einen davon in der Zentralschweiz in Alpnach. Der Hauptsitz liegt in Neuchâtel. Durch seine Innovationen und die Entwicklung und Weitergabe von Technologien mit weltweiter Bedeutung fördert das CSEM die Wettbewerbsfähigkeit. Rund 600 Personen arbeiten am CSEM, 50 davon in der Zentralschweiz. Die Zentralschweizer Kantone unterstützen das CSEM in Alpnach.

Alexander STEINECKER, PhD

Head Regional Development & Relations

+41 79 175 92 94 • +41 41 672 75 21

Untere Gründlistrasse 1 • 6050 Alpnach