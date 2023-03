Imory One GmbH

Imory bringt mit NewsroomGPT die revolutionäre KI-Technologie für Kommunikatoren auf den Markt

Eine innovative Lösung zur automatischen Optimierung von Kommunikationsinhalten

München

Die Münchner Software Company Imory, Anbieter des gleichnamigen digitalen Newsrooms, hat eine zukunftsweisende KI-Technologie namens NewsroomGPT entwickelt. Die Lösung wurde speziell für die Anforderungen der modernen Kommunikation konzipiert und ist in der Lage, Kommunikationsinhalte automatisch zu analysieren, zu optimieren und für verschiedene Ausspiel-Formate bereitzustellen.

Imory hat sehr schnell auf die aktuelle Situation rund um den Megatrend OpenAI und ChatGPT reagiert und als erstes Unternehmen eine maßgeschneiderte - ebenfalls auf OpenAI basierende Lösung für Kommunikatoren entwickelt. NewsroomGPT nutzt eine Kombination aus Deep Learning und Natural Language Processing (NLP) und basiert auf einem großen neuronalen Netzwerk.

"Die Idee war, eine Art "Content Co-Pilot" zu entwickeln, der Kommunikatoren dabei hilft, die passenden Publikationen für alle Kanäle in verschiedenen Tonalitäten zu erstellen und ihnen dazu verschiedene Vorschläge zu machen" so Eckhard Klockhaus, GF von Imory. "Ich kann entscheiden, ob meine Publikation, z.B. für einen Instagram-Post eher sachlich oder emotional formuliert werden soll. Die Ergebnisse sind beeindruckend"

"Wir haben seit Veröffentlichung von ChatGPT erkannt, wie wichtig eine eigene Lösung speziell für die moderne Kommunikationsarbeit ist! Denn man muss unterscheiden: ChatGPT ist ein sprach- und textbasierter Chatbot, NewsroomGPT ist darauf trainiert, aus den eigenen Themen der Anwender, erfolgreiche Publikationen zu erstellen. Diese Hilfestellung bietet einen enormen Mehrwert für alle Kommunikatoren und spart Zeit und Ressourcen" - so Klockhaus weiter.

NewsroomGPT schlägt zudem auch automatisch Headlines, Hashtags, Untertitel und Teasertexte für die Inhalte vor, um die Botschaften bei der Zielgruppe zu verstärken und dadurch automatisch Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen.

Auf die Frage, ob NewsroomGPT nun als ein weiteres Produkt in der Imory-Familie anzusiedeln ist, verneint Eckhard Klockhaus mit der Erklärung: "Wir wollten eine Art "Leuchtturm-Projekt" mit NewsroomGPT entwickeln. So können wir sehr plakativ und anschaulich zeigen, was für ein Stellenwert KI in unser Kommunikation haben wird. Ganz besonders aber ist sie ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des digitalen Newsrooms. Sehen Sie also NewsroomGPT als digitale "Spielwiese" an und erleben Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die solch eine Technologie bietet".

Ab dem 13.03.23 kann man sich unter: www.newsroomGPT.com registrieren und die Funktionen kostenfrei nutzen.

Über Imory

Imory steht für den Newsroom in Zeiten des digitalen Wandels. Mit einer innovativen Software-Lösung und integrierter KI-basierter Technologie können Kommunikatoren die Sichtbarkeit Ihrer Marke durch eine einfache redaktionelle Zusammenarbeit messen und verbessern. Basis hierfür ist die themenzentrische Planung. Diese verbindet und orchestriert traditionelle und moderne Ausspielkanäle und bringt Menschen unterschiedlicher Abteilungen zusammen. Imory beschreibt dies als den "digitalen Newsroom".

Das deutsche Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München und Hubs in Düsseldorf und Berlin, vereint in seiner Lösung die Erfahrung aus Rundfunk und Medienhäusern mit Innovationsgeist und gelebter Kreativität.

Imory ist eine mehrsprachige und skalierbare branchenunabhängige Cloud-basierte Plattform. Zahlreiche Unternehmen, Organisationen und die öffentliche Verwaltung setzen diese für ihre Kommunikation bereits ein.