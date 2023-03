Tanz & Kunst Königsfelden

Stabsübergabe bei Tanz & Kunst Königsfelden: Filipe Portugal übernimmt künstlerische Leitung ab 2024

Baden, Aargau (ots)

Die Kulturinstitution Tanz & Kunst Königsfelden im Kanton Aargau gibt die Erneuerung der künstlerischen Gesamtleitung bekannt. Brigitta Luisa Merki, Gründerin des internationalen Tanzfestivals in der Klosterkirche Königsfelden/AG und des Residenzzentrums tanz+ in Baden, übergibt 2024 die Gesamtleitung dem Choreografen Filipe Portugal aus Zürich. Zugleich wird auch seine engste künstlerische Mitarbeiterin und Assistentin Salomé Martins, ehemals Solistin bei Tanz Luzern, engagiert.

Ab 2024 findet das jährliche Tanzfestival in der Klosterkirche Königsfelden unter der künstlerischen Gesamtleitung des portugiesisch-schweizerischen Choreografen Filipe Portugal statt. Ehemals Principal Dancer im Nationalballett Portugal und im Ballett Zürich, kreiert Filipe Portugal seit Jahren erfolgreich choreografische Werke für internationale Tanzensembles wie Ballett Stuttgart, Ballet Ireland, Nationalballett Portugal, Ballett Zürich u.w.

Er engagiert sich als Tanzpädagoge in diversen Tanzausbildungsstätten und als Trainingsleiter in professionellen Tanzensembles. Zusammen mit Salomé Martins startet er 2024 im Residenzzentrum tanz+ in Baden AG eine Sommerakademie für Pre-Professionals, einem neuen Ausbildungsformat für angehende professionelle Tänzer:innen aus Schweizer und europäischen Tanzausbildungsstätten.

Brigitta Luisa Merki, Gründerin und künstlerische Leiterin von Tanz & Kunst Königsfelden seit 2007, übergibt nach 40 Jahren unermüdlichen Engagements für den Tanz im Kanton Aargau und der ganzen Schweiz die künstlerische Leitung des erfolgreichen Kulturleuchtturms einer jungen Generation; bis Ende 2023 ist sie noch im Amt.

Ein Abschied, der nicht nur für sie persönlich, sondern auch für die Schweizer Tanzlandschaft von Bedeutung ist: 1984 begann ihr tänzerischer und choreografischer Werdegang als Gründerin ihrer Tanzcompagnie "Flamencos en route" in Baden, eine singuläre Erscheinung in der Tanzwelt. Mit der renommierten Tanzcompagnie ging sie bis zum Jahr 2020 europaweit auf Tournee und begeisterte das Publikum mit mehr als 50 Uraufführungen.

2004 wurde Brigitta Luisa Merki mit dem Hans-Reinhart-Ring, der höchsten Auszeichnung im Theater- und Tanzschaffen der Schweiz geehrt. Dieser Preis wird vom Bundesamt für Kultur als Schweizer "Grand Prix Tanz" von der eidgenössischen Jury für Tanz verliehen.

Das Pressedossier und hochaufgelöste Pressefotos finden Sie hier: https://www.tanzundkunst.ch/de/medien/