Dombey Electrics

Einführung in die nächste Generation des Mining: Die All-New Dombbit Dual Mining Maschine

Helsinki, 9. März 2023 (ots/PRNewswire)

Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com), ein Unternehmen, das 2010 in Großbritannien und später in Finnland gegründet wurde, mit Hongkong als Produktionsstandort und Niederlassungen in der ganzen Welt, ist einer der führenden Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten.

Dombbit Dual Mining Equipment ist ein leistungsstarkes und effizientes Mining-Rig, das es Benutzern ermöglicht, zwei verschiedene Kryptowährungen gleichzeitig zu schürfen. Es ist auf maximale Effizienz und Rentabilität ausgelegt und gehört zu den beliebtesten Mining Rigs auf dem Markt. Das Dombbit Dual Mining Equipment ist eine großartige Wahl für Miner, die ihre Gewinne maximieren und ihre Mining-Leistung steigern wollen.

Das Dompre ist eine revolutionäre Mining-Maschine, die auf Energieeffizienz und Kosteneffizienz ausgelegt ist. Es kann sowohl Ethereum als auch Bitcoin gleichzeitig schürfen, wodurch die Nutzer ihre Gewinne maximieren können. Das Gerät ist mit einem leistungsstarken Prozessor und einem großen Speicher ausgestattet, sodass es Transaktionen schnell und effizient verarbeiten kann. Außerdem ist das Dompre benutzerfreundlich gestaltet, so dass es leicht einzurichten und zu verwenden ist. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen ist das Dompre eine ideale Wahl. Es verfügt über zwei Energiequellen, d. h. es kann sowohl durch die Sonne als auch durch Strom aufgeladen werden. Das Produkt verfügt über Solarzellen, die stabiler und langlebiger sind. Die Garantie darauf beträgt fünf Jahre. Der Versand ist weltweit kostenlos. Zu den Produkten: www.dombbit.com/products

Dombey Electrics Co wurde 2010 von einer Gruppe von Minern von Kryptowährungen und Ingenieuren gegründet. Im Oktober 2022 stellte Dombey Electrics sein erstes Produkt vor, das D200, ein solarbetriebenes Mining-System. Das System soll Minern eine zuverlässige Stromquelle zur Verfügung stellen und gleichzeitig ihre Stromkosten senken. Bei Lieferproblemen, Bruch oder Beschädigung oder bei unsachgemäßer Behandlung des Geräts durch die Lieferfirmen können die Geräte innerhalb der vorgesehenen Frist sofort zurückgegeben und ersetzt werden. Weitere Informationen zu den Rücksendebedingungen finden Sie hier: www.dombbit.com/faqs/

PR Manager

James Eskola james@dombbit.com

(+358) 41 4001018

