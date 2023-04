Heiden lockt Wohnmobiltouristen

Wohnmobilland Schweiz

Das ausserrhodische Biedermeierdorf über dem Bodensee lockt mit drei neuen Wohnmobilstellplätzen ein neues Tourismussegment ins Dorf

Das ausserrhodische Biedermeierdorf über dem Bodensee lockt ein neues Tourismussegment ins Dorf. Die Wohnmobilisten sind meist älter, gut situiert und sehr mobil. Dazu ist der finanzielle Aufwand auf Seiten von Heiden relativ klein, denn das einzige was die Wohnmobilisten brauchen, sind Übernachtungsplätze. Drei dieser Plätze für insgesamt neun Wohnmobile kann Heiden nun zur Verfügung stellen.

Bei der Kirche gibt es zwei Plätze für kleinere Busse ohne WC, da die öffentliche Toilette nur wenige Meter entfernt ist. Auf dem Busparkplatz «Im Bad» haben zwei grössere Wohnmobile Platz und beim Parkplatz bei der Station Schwendi insgesamt fünf.

«Wir können so ein sehr vielfältiges Angebot anbieten und Wohnmobilisten aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland werden uns besuchen können.» meint Stefan Züst, Gemeinderat von Heiden. «Die Wohnmobilisten besuchen die Orte, wo sie Übernachtungsmöglichkeiten haben und entdecken so die nähere Umgebung und die lokalen Sehenswürdigkeiten».

Durchschnittlich gibt ein Wohnmobilist gemäss Wohnmobilland Schweiz rund 80.- pro Person und Tag in seinen Ferien aus. «Wir sind als Verband organisiert und setzen uns für mehr Infrastruktur für den Wohnmobiltourismus ein» erklärt der Geschäftsführer Rolf Järmann «für über 90'000 zugelassene Wohnmobile gibt es in der Schweiz genau für deren 3688 Platz auf Stellplätzen.» Da kommen die zusätzlichen neun Plätze in Heiden gerade recht. «Die Wohnmobilisten sind wegen der Knappheit von Schweizer Stellplätzen angewiesen auf Auslandferien in Deutschland, Frankreich oder Skandinavien, wo dieses Tourismussegment schon seit mehr wie 20 Jahren aktiv beworben wird» sagt der ehemalige Radrennfahrer weiter. «Jetzt, seit wir Wohnmobilisten uns zusammengeschlossen haben, konnten wir das Angebot in der Schweiz schon verdreifachen, aber die Plätze in Heiden freuen mich als Ostschweizer natürlich besonders.»

In der Tat, In Deutschland gibt es über 5000 Stellplätze, in der Schweiz gerade mal 340. Nochmals Stefan Züst: «Wir werden die Auslastung dieses Jahr beobachten und wenn das Angebot rege benutzt wird, könnten wir mit einer Entsorgungsstation die Infrastruktur ausbauen und noch attraktiver werden.» Die Community unter den Wohnmobilisten ist sehr stark vernetzt und solche Angebote sind schnell auf verschiedensten Reiseapps in ganz Europa bekannt, ohne dass Heiden Geld in Werbung investieren muss.

