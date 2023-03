INTERNATIONALE KONFERENZ ZUM THEMA JUSTIZ GEHT IN RIAD ZU ENDE

Riad, Saudi-Arabien, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - - Die erste internationale Justizkonferenz (ICJ), die vom Saudi Ministry of Justice (MOJ) ausgerichtet wird, bietet Interessenvertretern aus der ganzen Welt eine Plattform zum Wissensaustausch über die Zukunft und Digitalisierung der Justiz. - Am ersten Tag der Konferenz sprachen 12 Redner in drei spannenden Sitzungen über die wichtigsten Entwicklungen bei der ...

