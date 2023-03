Seraphim

Seraphim erhielt „Low-Carbon"-Zertifizierung von CERTISOLIS und ist damit Vorreiter einer neuen Ära der Kohlenstoffreduzierung

Changzhou, China, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der weltweit führende Hersteller von Solarmodulen Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim) gab kürzlich bekannt, dass er das Zertifikat „kohlenstoffarm" von CERTISOLIS für seine Module der S4-Baureihe erhalten hat.

Als unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an den Ausschreibungen der französischen Energieregulierungsbehörde (CRE) bewertet diese Zertifizierung die Auswirkungen auf die Kohlenstoffemissionen entlang der gesamten Produktionskette, von der Siliziumgewinnung bis zur Modulherstellung. Die Erlangung dieses Zertifikats bedeutet nicht nur, dass Seraphim für CRE-Ausschreibungen zugelassen ist, sondern ist auch ein klarer Beweis für Seraphims Kernwert, saubere Energie für alle bereitzustellen, sowie für seine hervorragenden Fähigkeiten im Bereich der umweltfreundlichen Produktion.

„Die Module der Serie Seraphim S4 haben einen CO2-Fußabdruck von nur 417,11 kg eq CO2/kWp, was etwa 15 % weniger ist als vergleichbare Modelle chinesischer und europäischer Hersteller, die in Frankreich erhältlich sind", sagt Hurry Xu, Vice President, Smart Energy, TÜV SÜD Greater China.

„Seraphim hat sich der Bereitstellung sauberer und erschwinglicher Solarenergie für die Welt verschrieben. In den vergangenen Jahrzehnten hat Seraphim zahlreiche Produktions- und Produktinnovationen eingeführt, und wir werden an diesen Methoden festhalten, um die Welt zu einem grüneren und besseren Ort zu machen", so Yang Yong, Präsident von Seraphim.

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Seraphim bedeutende Erfolge erzielt und die Grenzen unserer Branche in Bezug auf Produktion, Forschung und Entwicklung sowie technologische Innovation kontinuierlich verschoben. Dank dieser Strategie wurde Seraphim von BNEF neun Jahre in Folge als Tier 1 und von PVEL fünf Mal als Top-Performer ausgezeichnet. Mit einer Gesamtkapazität von 12 GW im Jahr 2023 bedient Seraphim globale Kunden mit hochwertigen Produkten und professionellen Dienstleistungen. Bis Ende 2022 wurden mehr als 20 GW an Seraphim-Modulen in über 100 Ländern installiert. Die hervorragende Leistung dieser Produkte wurde unter verschiedenen natürlichen Bedingungen eingehend geprüft.

