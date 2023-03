REDUCE GESUNDHEITSRESORT BAD TATZMANNSDORF

AUSGEZEICHNET. Leading SPA Award geht nach Bad Tatzmannsdorf

Bad Tatzmannsdorf (ots)

Das REDUCE HOTEL VITAL****Superior Bad Tatzmannsdorf wurde mit dem LEADING SPA AWARD 2022 ausgezeichnet.

Bereits zum 12. Mal wurde der LEADING SPA AWARD verliehen. Wie jedes Jahr geht die begehrte Auszeichnung an ein Hotel pro Bundesland. Im REDUCE Hotel Vital ****Superior Bad Tatzmannsdorf freut man sich über die international bekannte Auszeichnung und ist stolz auf ein herausragendes Wohlfühlkonzept sowie auf das gesamte Hotelteam, das sich mit vollem Einsatz täglich dafür verbürgt. „Es zeigt sich, dass unsere Gäste sowohl die Gastfreundschaft unserer Mitarbeiter:innen als auch unsere einzigartigen Anwendungen für Körper und Seele sehr wertschätzend in Anspruch nehmen. Für dieses Lob sind wir sehr dankbar und es motiviert uns, unseren Qualitätsanspruch kontinuierlich weiterzuentwickeln“, freuen sich Geschäftsführer Andreas Leitner und sein Team.

REDUCE Hotel Vital ****Superior Bad Tatzmannsdorf: Bad Tatzmannsdorf – ein Ort, dessen Herz im Takt der Erholung schlägt und pure Ruhe ausstrahlt. Im Reduce Hotel Vital****S geht es um das Wertvollste in unserem Leben. Um Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Bewusstsein wurde ein einzigartiges Wohlfühlangebot geschaffen. Und man knüpft damit an die Beson­derheiten und einzigartigen Heilschätzen aus der Natur an. Darüber hinaus begeistert ein Team an Gesundheitsexperten die Gäste für einen gesunden Lebensstil. Mit Spaß an der Bewegung bei Yoga, Pilates oder Walking auf unendlich scheinenden Naturwegen. Dazu gehört auch ein innovatives Kulinarikkonzept, das die Erwartungen an die vegane Küche mit kreativen Gerichten geschmackvoll erfüllt.

Über den Leading SPA Award: Auch in diesem Jahr wurden wieder die herausragendsten Wellnesshotels Österreichs, Deutschland und Italiens gewertet. Dafür sind bei LEADING SPA 2022 über 38.300 Gästewertungen eingegangen. Neben dem Wellness- und SPA-Angebot beeinflussen vor allem Ambiente, Geborgenheit und Gastlichkeit den Wohlfühlfaktor. Inzwischen gehört der LEADING SPA AWARD zu den bedeutendsten Wellness-Auszeichnungen und ist das international anerkannte Zeichen für Wellness der Spitzenklasse. Unter die Nominierten schaffen es ausschließlich Wellnesshotels der Kategorie 4 Sterne Superior und einem ganzheitlichen Erholungsgedanken. Der LEADING SPA AWARD wurde bereits zum 12. Mal vergeben – pro Bundesland gibt es nur einen Gewinner.