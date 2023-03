Yijiahe Technology Co., Ltd. Bringt 20 Jahre Robotik-Know-how in die kommerzielle Reinigungsbranche ein.

Yijiahe Technology Co., Ltd.

NANJING, China, 6. März 2023 /PRNewswire// -- Yijiahe Technology Co., Ltd. („Yijiahe") gibt seinen Einstieg in die kommerzielle Reinigungsindustrie mit einer neuen Palette von hochmodernen kommerziellen Reinigungsroboterlösungen und einer cloudbasierten Verwaltungsplattform bekannt, die für eine Vielzahl von Reinigungsfällen entwickelt wurde. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Service-Robotik-Branche wird das Unternehmen neue Grenzen in der kommerziellen Reinigungsbranche erkunden.

Als Entwickler, Hersteller und Anbieter in der Serviceroboterbranche hat Yijiahe eine Fülle an technischem Know-how und Erfahrung in mehreren Kategorien gesammelt, wie künstliche Intelligenz, Computervision, autonomes Fahren usw. Das Unternehmen ist für sein Engagement für Innovation und Exzellenz bekannt, und sein Eintritt in die kommerzielle Reinigungsindustrie ist eine natürliche Erweiterung seiner Kernkapazitäten.

Die kommerziellen Reinigungsroboter der J30-Serie und der J40 sowie der kommerzielle Außenreinigungsroboter J110 sind ein Beweis für das technische Know-how des Unternehmens. Die J30-Serie verfügt über die Funktion „Cleaning+", die Reinigungsarbeiten mit Werbeaktionen, Rezepten, Präsentationen oder anderen Möglichkeiten kombiniert und den Kunden mehr Wert bietet als herkömmliche Reinigungsroboter. Der Reinigungsroboter J40 bietet Endbenutzern 5 verschiedene Modi und automatisches Nachfüllen und Aufladen, was die Produktivität maximiert und den Endbenutzern von wiederholten Arbeiten befreit. Der Reinigungsroboter J110 für den Außenbereich ist so konstruiert, dass er selbst die schwierigsten Reinigungsaufgaben bewältigen kann, wie z. B. auf Parkplätzen, Gehwegen und anderen Außenbereichen, und verfügt über eine automatische Aufsammelfunktion.

Ergänzend zu den Reinigungsrobotern hat Yijiahe eine intelligente Management-Cloud-Plattform entwickelt, die es den Kunden ermöglicht, ihre Roboter aus der Ferne zu bedienen und zu überwachen, und die Echtzeitdaten und Analysen zur Optimierung der Reinigungsleistung liefert.

Mit seiner globalen Präsenz und seinem technischen Know-how ist Yijiahe gut positioniert, um sein Geschäft auf die kommerzielle Reinigungsbranche auszuweiten. Das tiefgreifende Verständnis des Unternehmens von der Robotik und sein Engagement, Spitzenleistungen zu erbringen, stellen sicher, dass die Kunden von Yijiahe nur das Beste erwarten können, zumal das Unternehmen auch weiterhin Innovationen und Lösungen der Spitzenklasse bietet.

Yijiahe Technology Co., Ltd. („Yijiahe", Aktiencode 603666 SHA) ist ein Entwickler, Hersteller und Anbieter intelligenter Robotiklösungen, die in Stromnetzen, neuer Energie, Reinigung und anderen Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Das Unternehmen stärkt eine Vielzahl von Branchen durch innovative, wertvolle Lösungen, die dazu beitragen, ein besseres Leben für Menschen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.yijiahe.com/

