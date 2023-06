LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

LONGi Solar und Energy3000 schließen Rahmenvertrag über Lieferung von 1,5 GW an Solarmodulen

München (ots)

LONGi Solar Technologies, ein weltweit führendes Solartechnologie-Unternehmen und Energy3000, ein international agierender Full-Service-Anbieter für Photovoltaik-Produkte und -Lösungen mit Sitz in Österreich, haben einen mehrjährigen Rahmenliefervertrag geschlossen. Die offizielle Unterzeichnung fand heute auf der Intersolar 2023 in München statt.

Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und umfasst die Lieferung von LONGi Solar-Modulen mit einer Stromerzeugungskapazität von insgesamt mindestens 1,5 GW. Mit dem Rahmenvertrag können die Kunden von Energy3000 ihre Projekte mit den branchenführenden Produkten von LONGi Solar umsetzen und so ihr volles Potenzial ausschöpfen.

Dabei kann Energy3000 auf sämtliche Produktreihen von LONGi zugreifen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Zu den Produkten gehören die Hi-MO 6 Serie von LONGi, die dank der HPBC-Technologie (Hybrid Passivated Back-Contact Cell) einen maximalen Wirkungsgrad von 23,2 % bietet und neue Design- und Technologiestandards auf dem DG-Markt setzt. Ebenso im Portfolio ist das neue Hi-MO 7, ein von LONGi entwickeltes modulares Produkt für große Bodenkraftwerke auf der ganzen Welt, das die HPDC-Technologie (High Performance and Hybrid Passivated Dual-Junction Cell) nutzt.

Christian Bairhuber, Geschäftsführer von Energy3000, resümierte: "Im Zeitalter von Terawatt und exponentiellem Wachstum braucht man verlässliche Partner an seiner Seite, um Planungssicherheit und eine zügige Umsetzung der Projektpipelines gewährleisten zu können. Daher freuen wir uns sehr auf die weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit LONGi. Die hocheffizienten Produkte unterstützen uns dabei, industrielle Spitzenleistung anzubieten und weiter voranzutreiben."

Während der Unterzeichnungszeremonie auf der Intersolar 2023 in München sagte Nick Wang, Vizepräsident von LONGi DG in Europa: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Energy3000 uns als Partner auserwählt hat. Es unterstreicht unsere langjährige und vertrauensvolle Beziehung. Wir freuen uns, gemeinsam mit Energy3000 die Energiewende zu beschleunigen. Denn das ist unser gemeinsames Ziel."

Michael Bairhuber, Head of Sales bei Energy3000, fügte hinzu: "Die Vereinbarung mit LONGi wird uns dabei unterstützen, unsere Präsenz auf dem europäischen Markt deutlich auszudehnen und den Ausbau unserer Solarstromerzeugungskapazitäten in Europa zu diversifizieren."

Über LONGi und LONGi Solar

LONGi Solar ist eines der größten Solartechnologieunternehmen weltweit. Seit 2020 führt LONGi die Rangliste nach Modulliefervolumen international an. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von LONGi Green Energy Technology (LONGi), die im Jahr 2000 gegründet wurde. LONGi beschäftigt weltweit über 60.000 Mitarbeiter und betreibt mehr als 30 Standorte sowie 30 Produktionsstätten. Mit seinen fünf Geschäftsbereichen, die Monosiliziumwafer, -zellen und -module, dezentrale Solarlösungen für Gewerbe und Industrie, grüne Energielösungen und Wasserstoffanlagen umfassen, will das Unternehmen die Entwicklung hin zu einer CO2-freien Welt weiter voranzutreiben. Seit 2021 hat LONGi den Weltrekord für den höchsten Zell-Wirkungsgrad über verschiedenen Technologien hinweg 14 Mal in Folge gebrochen. 2022 hat LONGi mit 26,81 % einen neuen Weltrekord beim Wirkungsgrad von P-Typ-HJT-Siliziumsolarzellen aufgestellt. Die Ergebnisse wurden vom deutschen Institut für Solarenergieforschung (ISFH) in Hameln bestätigt.

Press Kit: https://www.longi.com/en/distributorbriefing/intersolar-presskit

Über Energy3000

Energy3000 ist ein führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Speichersysteme und erneuerbare Energien.

Energy3000 solar widmet sich nachhaltigen Energiesystemen und Lösungen für das dritte Jahrtausend. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 betreibt das Unternehmen intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien. Dieses Know-how fließt gezielt in die Planung, Projektierung und praktische Umsetzung von Photovoltaikanlagen aller Größen und Anforderungsprofile ein.

Die Energy3000-Gruppe ist international tätig und betreut von ihren Standorten aus Projekte im gesamten europäischen Raum.