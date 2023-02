Tenhil GmbH & Co. KG

Bewegung im HR-Cloud-Markt

jacando AG forciert Wachstum mit neuer Doppelspitze

Basel / München (ots)

Seit 01. Februar 2023 verstärkt Alexander Pelka (35) die Geschäftsführung des Schweizer HR-Softwarespezialisten jacando AG. Begleitet wird dieser Schritt von der Eröffnung eines neuen Standortes in München und starkem Mitarbeiterwachstum auch am Stammsitz in Basel.

Der gebürtige Bayreuther war zuletzt Geschäftsführer von Regio-Jobanzeiger.de - ebenso wie jacando ein Unternehmen der TENHIL-Gruppe. Das einstige Start-Up entwickelte sich unter seiner Leitung binnen kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Betreiber regionaler Jobbörsen in Deutschland.

Seine Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen und Prozessen wird Pelka in die Doppelspitze bei jacando einbringen. Gemeinsam mit Co-Geschäftsführer und Unternehmensgründer Dennis Teichmann setzt er auf beschleunigtes Wachstum - nicht nur in der Schweiz.

"Noch immer investieren Unternehmen zu viel Zeit in HR-Prozesse, die bereits vollständig automatisierbar sind. Unsere All-in-One HR-Plattform hilft unseren Kunden dabei, besser zu arbeiten. Sie spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern integriert sich auch nahtlos in andere Systeme. Ein echter Gamechanger, mit dem wir die HR unserer Kunden revolutionieren. Entsprechend ambitioniert sind unsere Ziele", betont Alexander Pelka. Tatsächlich verwenden schon mehr als 600 Kunden die Cloud-Lösung von jacando.

"Wir haben in TENHIL im letzten Jahr einen Partner gefunden, der uns mit seinem starken Netzwerk und seiner vertrieblichen Expertise perfekt unterstützt. Der Wechsel von Alexander Pelka zu jacando unterstreicht die strategisch wichtige Position, die unser Unternehmen innerhalb der TENHIL-Gruppe einnimmt. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit", so jacando-Gründer Dennis Teichmann.

Über jacando - www.jacando.com

Mit den Produktwelten HR, Time, CRM und X revolutioniert jacando die Welt der HR: Die ganzheitliche HR-Suite ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit in den Bereichen Recruiting, Personal- und Talentmanagement (HR), Zeit- und Leistungserfassung (Time), Kundenprozessmanagement und -koordination (CRM) und verfügt zudem über eine eigene Schnittstelle zu anderen Business-Applikationen für Datenimport und -export (X). Die Produkte sind skalierbar, können an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden und erfüllen höchste Sicherheitsstandards.

Über TENHIL - www.tenhil.de

Die Unternehmen der TENHIL-Gruppe bieten preisgekrönte Lösungen für das Online-Recruiting: Reichweitenstarke Online-Stellenmärkte in Deutschland und Österreich sowie SaaS-Portallösungen für den Betrieb von Jobbörsen auf Partnerwebsites. Zu den Unternehmen der TENHIL-Gruppe zählen unter anderem die Jobbörsen stellenanzeigen.de, Yourfirm.de, Regio-Jobanzeiger.de, Jobblitz.de, Kalaydo.de und it-jobs.de. Mit dem Karrieretag ( www.karrieretag.org) hat TENHIL zudem einen führenden Anbieter von Karrieremessen im Portfolio. Weitere Dienstleistungen ermöglichen Verlagen und Partnerunternehmen die nachhaltige Monetarisierung ihrer Websites. Der Hauptsitz der Gruppe ist München.