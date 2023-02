Kunstraum Niederoesterreich

H13 Niederoesterreich Preis für Performance ausgeschrieben!

Wien (ots)

Einreichungen bis 14. April 2023 an den Kunstraum Niederoesterreich

Die Ausschreibung für den H13 Niederoesterreich Preis für Performance 2023 läuft! Zum 17. Mal vergibt der Kunstraum Niederoesterreich in diesem Jahr den österreichweit einzigen Preis für Performancekunst. Erstmals seit Bestehen des Preises ist eine internationale Partnerin bei der Verleihung mit dabei: die Bergen Kunsthall in Norwegen!

Ziel des mit € 5.000,- dotierten und alljährlich im Herbst vergebenen H13 Preises ist es, ein Schlaglicht auf die Vielfalt und Relevanz zeitgenössischer Performancekunst zu werfen und sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen – in Österreich und darüber hinaus. Gewinner:innen des H13 Preises waren in den vergangenen Jahren u.a. Christian Falsnaes (2008), Jakob Lena Knebl (2010), Barbis Ruder (2014) und Julischka Stengele (2020).

Mit dem erklärten Ziel, die Sichtbarkeit der hiesigen Performancekunstszene auch international zu erhöhen und einen nachhaltigen Beitrag zu ihrer Förderung zu leisten, wird der H13 Preis in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Bergen Kunsthall in Norwegen vergeben. Zusätzlich zum Preisgeld und den Mitteln zur Realisierung des prämierten Performanceprojekts (in Höhe von € 2.000,-) erwartet die Gewinner:innen des H13 Preises heuer die Möglichkeit, ihre Praxis bei einem zweiwöchigen Aufenthalt im Live Studio der Bergen Kunsthall weiterzuentwickeln.

„Als einziger Preis für Performancekunst in Österreich steht der H13 Preis seit nahezu zwanzig Jahren für die kontinuierliche Förderung der hiesigen Performancekunstszene. Mit der diesjährigen Partnerschaft mit der renommierten Bergen Kunsthall möchten wir diese Förderung auf eine nächste Ebene heben und zu der internationalen Sichtbarmachung der lokalen Szene beitragen. Der zweiwöchige Aufenthalt in der Kunstinstitution in Norwegen ist ein Angebot, die eigene Praxis weiterzuentwickeln, Netzwerke zu knüpfen und mit Expert:innen in Austausch zu treten.“ (Frederike Sperling, künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederoesterreich)

Bis zum 14.04.2023 sind Performancekünstler:innen eingeladen, ihre Konzepte einzureichen.

Die Ausschreibung ist thematisch offen. Der H13-Jury 2023 gehören an: Nora-Swantje Almes (Kuratorin Live Programm, Bergen Kunsthall), Tonica Hunter (Wissenschaftler:in, Kurator:in und Kulturproduzent:in), Amanda Piña (Choreografin, Tänzerin und Mitgründerin von nadaproductions), Frederike Sperling (Künstlerische Leiterin, Kunstraum Niederoesterreich)

Weitere Informationen inklusive Bewerbungsformular hier.