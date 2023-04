GOWAGO AG

PRESSEMITTEILUNG: Faire Berechnung des zukünftigen Fahrzeugwerts - dank künstlicher Intelligenz

Das Fintech und Start-up gowago.ch präsentiert in Kooperation mit der Migros Bank ein Modell künstlicher Intelligenz, das den voraussichtlichen Wert von Fahrzeugen in der Schweiz bestimmen kann. Dies bietet Konsumenten nicht nur zusätzliche preisliche Transparenz und Fairness, sondern auch Kontrolle über ihre zukünftige Mobilität.

ZÜRICH, 19.04.2023 - Als neue Definition des Leasings ist es die Mission des Start-ups gowago.ch den Leasingmarkt durch innovative, kundenorientierte Produkte voranzutreiben. Nun präsentiert das Fintech in Kooperation mit der Migros Bank ein Modell künstlicher Intelligenz, das den voraussichtlichen Wert von Fahrzeugen in der Schweiz bestimmen kann. Dies bietet Konsumenten nicht nur zusätzliche preisliche Transparenz und Fairness, sondern auch Kontrolle über ihre zukünftige Mobilität.

Die Wertbestimmung eines Gebrauchtwagens wurde in der Autoindustrie bis anhin durch subjektive Schätzungen beeinflusst. Im Leasingmarkt wird der Restwert eines Fahrzeugs, welcher den Wert eines Autos am Ende des Leasings beschreibt, üblicherweise anhand altmodischer Restwerttabellen bestimmt. Diese Tabellen vernachlässigen aber zentrale Faktoren, die zum Wertverlust eines spezifischen Fahrzeugs beitragen. Konsumenten sind also auf vorbestimmte und manchmal inakkurate Methoden der Preiserfassung angewiesen, die oftmals den Händler bevorteilen. Aufgrund fehlender Daten bei dieser Methode gehen Händler bei der Restwertberechnung weniger Risiken ein, was sich in tieferen Restwerten und höheren Kosten für den Konsumenten niederschlägt.

Im Hinblick auf aktuelle Errungenschaften im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) hat gowago.ch jetzt ein hauseigenes KI-Modell zur Ermittlung des Fahrzeugwerts entwickelt. Mitbegründer von gowago.ch und CTO Iwan Gloor, massgeblich beteiligt an der Entwicklung der KI, spricht über den Wert der neuen Technologie: “Man wird in Zukunft Restwerte erhalten können, die komplett neutral, unabhängig, und anhand Hunderter verschiedener Fahrzeugmerkmalen berechnet wurden. Damit wird das veraltete System der Restwerttabellen überflüssig und Kunden erhalten einen Überblick darüber, wie hoch der zukünftige Wert ihres spezifischen Fahrzeugs voraussichtlich sein wird. Zusätzlich wird die statistische Erfassung des Wertverlustes verschiedener Fahrzeuggruppen möglich sein - und zwar nicht nur anhand von Marke und Modell. Zum Beispiel wird es möglich sein zu untersuchen, ob eher rote oder weisse Fahrzeuge ihren Wert verlieren. Dadurch können wir unseren Kunden präzise und nuancierte Ratschläge in der Fahrzeugwahl bieten.”

gowago.ch wurde 2017 in Zürich gegründet, wird von der Migros Bank sowie der Baloise unterstützt, und arbeitet für ihr All-in-one Angebot eng mit MSS Holding zusammen. Das Fintech-Unternehmen entwickelt innovative Leasinglösungen für Schweizer Autofahrer. Durch die firmeneigene Technologie können Kunden über 8000 Neu- und Gebrauchtwagen vergleichen, auswählen und direkt online bestellen, ohne vorher Offerten einzuholen. Mit den personalisierbaren All-in-one Servicepaketen erlangen Konsumenten nicht nur einen Überblick über die Gesamtkosten ihres Autos, sondern sparen auch Zeit und Geld. Die Produkte sind auf www.gowago.ch, bei zertifizierten Händlern, oder online bei verschiedenen Automarken zu finden. Der einzigartige, mühelose, kundenorientierte Leasingprozess wird von einer intuitiven, professionell gestalteten Webseite sowie einem engagierten Beratungsteam abgerundet.

