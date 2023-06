iTAC Software AG

MOM von iTAC für Anpassungsfähigkeit in der Fertigung

Ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem für die Einzel-, Serien- und Massenproduktion

Montabaur (ots)

Software ist der Motor für moderne, digitale Produktionsabläufe. Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, gilt es, Insellösungen und technische Barrieren abzubauen. Gefragt sind durchgängige Prozesse durch ganzheitliche Fertigungsmanagementsysteme wie die iTAC.MOM.Suite der iTAC Software AG ( www.itacsoftware.com). Diese modulare Lösung macht Wertschöpfungsketten in unterschiedlichen Produktionstypen und Branchen in Echtzeit transparent, planbar und steuerbar. Und das von der Einzel- über die Serien- bis hin zur Massenfertigung – auch im High-Mix-Low-Volume. Die Microservice-Architektur ermöglicht die flexible Nutzung und Skalierbarkeit einzelner Funktionalitäten. Das MES/MOM von iTAC ist somit sowohl für die Anforderungen in klassischen Industriebereichen als auch in rasant wachsenden Branchen wie Batterieproduktion ausgelegt.

Der MES/MOM-Spezialist iTAC Software AG ist in diesem Jahr als „Leader“ im Gartner Magic Quadrant für Manufacturing Execution Systems positioniert.* Das im Markt seit vielen Jahren etablierte Manufacturing Execution System von iTAC wurde im Jahr 2021 zum Manufacturing Operations Management-System iTAC.MOM.Suite weiterentwickelt und ermöglicht die Planung, Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen in Echtzeit.

Dies umfasst zum Beispiel das Handling der Fertigungsaufträge, die Verwaltung der Materialien und Ressourcen, die Überwachung der Maschinen und Anlagen sowie die Durchführung von Qualitätskontrollen und -tests. Zudem übernimmt das MES/MOM durch die Integration von Analytics-Tools die Sammlung von Daten in Echtzeit und unterstützt die vorausschauende Planung. „Durch die Analysen können Abweichungen oder Probleme schnell erkannt und behoben werden. Die iTAC.MOM.Suite bietet eine intelligente Erfassung und Auswertung von Daten, um auch regulative Prozesse zu steuern und eine prädiktive Qualitätssicherung zu ermöglichen“, erklärt Martin Heinz, Vorstand der iTAC Software AG.

Das MES/MOM passt sich dabei einfach an erforderliche Veränderungen in der Fertigung bzw. die jeweiligen Anforderungen des produzierenden Unternehmens an. Die Microservice-Architektur ermöglicht es, Funktionen oder Module bedarfsgerecht hinzuzufügen. Die iTAC.MOM.Suite kommt somit in Fertigungsunternehmen unterschiedlicher Branchen wie Maschinenbau, Automotive, Elektronik, Medizin, Spritzguss, Metallverarbeitung und Batterieproduktion zum Einsatz.

Echtzeitüberwachung und -steuerung

Das MES/MOM unterstützt zum Beispiel auch Just-in-Sequence-Produktionen und One-Piece-Flow-Fertigungen. Für Just-in-Sequence-Produktionen ist eine präzise Abstimmung und zeitliche Koordination der einzelnen Fertigungsschritte erfolgsentscheidend. Das MOM/MES ermöglicht die Planung, Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen in Echtzeit, so dass z. B. die einzelnen Arbeitsvorgänge in der korrekten Reihenfolge ausgeführt werden können, um eine fortlaufende Produktion sicherzustellen.

Bei One-Piece-Flow-Fertigungen gilt es, den Produktionsfluss so zu gestalten, dass jeder Artikel oder jede Einheit ohne Verzögerungen oder Lagerungsschritte durch den Fertigungsprozess gelangt. Das MOM/MES erfasst und überwacht kontinuierlich den Produktionsfortschritt, indem es Informationen über den Status der einzelnen Artikel oder Einheiten in Echtzeit erfasst. Es stellt sicher, dass der Produktionsfluss reibungslos verläuft und keine Verzögerungen auftreten. Das System kann Engpässe identifizieren, den Materialfluss koordinieren und die Reihenfolge der Bearbeitungsschritte optimieren.

Einfachheit und Erweiterungen durch Offenheit und Low-Code

„Sowohl in der modernen Einzelfertigung als auch in der Serien- und Massenproduktion müssen gleichzeitig hochanspruchsvolle digitale Prozesse abgebildet und umgesetzt werden. Durch ihre Offenheit lässt sich die iTAC.MOM.Suite nahtlos in die digitalen Plattformstrategien unserer Kunden integrieren. Dabei legen wir großen Wert auf Einfachheit, Usability und durchgängige Prozessintegration für unsere Anwendenden und haben daher Low-Code-Tools integriert. Dies vereinfacht zum Beispiel Anpassungen und kundenspezifische Erweiterungen und steigert die Agilität“, sagt Martin Heinz.

*Der vollständige Gartner-Bericht steht hier bereit: https://www.itacsoftware.com/de/unternehmen/2023-gartnerr-magic-quadranttm

Kurzporträt

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, bietet internetfähige Informations- und Kommunikationstechnologien für die produzierende Industrie. Das 1998 gegründete Unternehmen zählt heute zu den führenden MES/MOM-Herstellern. Die iTAC.MOM.Suite ist ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das weltweit bei Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige wie Automotive, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Energie zum Einsatz kommt. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung der IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Die Philosophie von iTAC ist es, Menschen, Daten und Systeme miteinander zu verbinden.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. €. Das Unternehmen hat rund 18.700 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt.