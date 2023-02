AcuraBio; Cytiva

AcuraBio erweitert cGMP-Auftragsentwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für Plasmid-DNA mit Cytivas neuester Einweg-Reinigungstechnologie, um die Rahmenbedingungen für mRNA- und Zell- und Gentherapien zu verbessern

Brisbane, Australien (ots/PRNewswire)

AcuraBio hat sich für Cytivas neuestes zweistufiges Aufreinigungsprotokoll entschieden, um seinen Kunden weltweit einen produktiven Plasmid-DNA-Service anbieten zu können und damit die Voraussetzungen für mRNA-, Zell- und Gentherapien zu verbessern

Die neueste Aufreinigungstechnologie bietet eine effiziente Verarbeitungszeit für die Plasmid-DNA-Produktion

AcuraBio, ein führendes australisches Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, wird weltweit cGMP-Plasmid-DNA-Auftragsentwicklungs- und Produktionsdienstleistungen anbieten und dabei die neue Prozessplattformtechnologie von Cytiva verwenden.

AcuraBio geht davon aus, durch die Anwendung von Cytivas neuestem zweistufigen bakteriellen Plasmid-Aufreinigungsprotokoll mehr Plasmid-DNA für seine Kunden weltweit herstellen zu können. Das neue Protokoll zeichnet sich durch eine Einweg-Reinigungstechnologie aus, die Effizienz, einen hohen Reinheitsgrad und einen nachhaltigen Prozess bietet.[1]

Guillaume Herry, CEO von AcuraBio, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Einführung von Cytivas neuester Technologie, vor allem weil der Abruf und die Produktion von Plasmid-DNA einen Engpass auf dem Markt für neuartige Behandlungen darstellt. Wir beabsichtigen, Biotechs und Biopharmaunternehmen schneller als bisher eine qualitativ hochwertigere Plasmid-DNA zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklung neuer Behandlungen wie virale Vektoren und mRNA zu unterstützen."

Jon Ince, Geschäftsführer für Handel und Vertrieb in Australien und Neuseeland bei Cytiva, erläutert: „Der Einsatz von Cytivas konfigurierbarer FlexFactory-Fertigungsstraße in den Anlagen von AcuraBio wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Kunden effiziente und flexible cGMP-Produktionsdienstleistungen anzubieten, die der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Therapeutika in Australien und Neuseeland und darüber hinaus gerecht werden."

Research and Markets schätzt, dass der Markt für die Herstellung von Plasmid-DNA im Jahr 2022 ein Volumen von 525,12 Millionen USD haben und zwischen 2023 und 2033 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13,87 % aufweisen wird. Das wachsende öffentliche Verständnis für die Zell- und Gentherapie und die steigende Zahl von Patienten, die sich für die Gentherapie als Behandlung ihrer Wahl entscheiden, sind Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen.[2]

Bitte besuchen Sie das Biotech Makers- Webinar, um mehr über die Plasmid-DNA-Technologie zu erfahren.

[1] Ressourcen für die Berechnung der Vorteile des pDNA-Downstream-Prozesses im 200-Liter-Maßstab Biotech Makers Webinar über Oligo- und mRNA-Therapeutika (14. Dezember 2022) Biotech Makers- Webinar über Oligo- und mRNA-Therapeutika (14. Dezember 2022)

Bio Trend Summit 2023- Webinar (16. November 2022) [2] Plasmid DNA Manufacturing Global Market Report 2022: Steigende Zahl von Patienten, die sich für eine Behandlung mit Gentherapie entscheiden, treibt das Wachstum an

Informationen zu AcuraBio AcuraBio Pty Ltd ist eines der erfahrensten biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen in Australien und bietet seit 20 Jahren zuverlässige, kundenorientierte Dienstleistungen für nationale und internationale Kunden. AcuraBio bietet biopharmazeutischen Unternehmen weltweit wichtige Qualitäts-, Kosten- und IP-Garantien. Forscher von Weltrang und bewährte Einrichtungen, ein schlanker regulatorischer Rahmen, großzügige steuerliche Anreize und staatliche Fördermittel machen Australien zu einem erstklassigen Standort für die Biotech-Forschung. AcuraBio verfügt über folgende Betriebslizenzen: TGA-Lizenz (entspricht der australischen FDA) für die Herstellung von humantherapeutischen pharmazeutischen Wirkstoffen aus biologischen und synthetischen Quellen, APVMA-Lizenz (veterinärmedizinisches Äquivalent der TGA) für die Herstellung von sterilen immunbiologischen Produkten, OGTR-Lizenz für die Herstellung von Produkten aus gentechnisch veränderten Organismen und eine DAF-Einrichtungslizenz für den Import und die Verwendung von biologischem Material. Weitere Informationen über AcuraBio finden Sie auf www.AcuraBio.com.

Informationen zu Cytiva Wir bei Cytiva glauben, dass der Schlüssel zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit im Zugang zu lebensverändernden Behandlungen liegt. Deshalb sind unsere fast 10.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern darauf spezialisiert, Forschern, Biopharmaunternehmen und Arzneimittelherstellern dabei zu helfen, Therapien für Menschen, die sie benötigen, voranzutreiben und zu beschleunigen. Wir werden von ihrem Wunsch angetrieben, in allen Aspekten ihrer Arbeit mehr Flexibilität, Kapazität und Effizienz zu erreichen – von der Entdeckung bis zur Bereitstellung. Weitere Informationen finden Sie auf cytiva.com.

AcuraBio media@AcuraBio.com

meng.zhao@cytiva.com