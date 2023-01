Alpha Variance Solutions GmbH

Alpha Variance Solutions GmbH gibt Abschluss von Phase 1 der Implementierung im NGO-Bereich bekannt

New York und Berlin (ots/PRNewswire)

Die Alpha Variance Solutions GmbH (AVS) freut sich, den Abschluss der Phase 1 der Vorbereitung der Liveschaltung von Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations in Zusammenarbeit mit unserem Kunden Stephanus-Stiftung in Berlin bekannt zu geben. Nach Monaten der Analyse, der Planung, des Designs, der Entwicklung und Implementierung haben wir unser gemeinsames Ziel erreicht: Wir ermöglichen es dieser renommierten Nichtregierungsorganisation, ihre Technologielandschaft zu modernisieren und ihre Mission weiter voranzutreiben, indem sie in den Genuss der Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen kommt, die sich aus der Nutzung von Dynamics 365 Finance & Operations ergeben, um die entscheidenden Geschäftsfunktionen zu unterstützen, die es der Stiftung ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen.

Wir möchten uns bei Herrn Harald Thiel für seine Federführung und seine Bemühungen bedanken, dies im Rahmen der NGOs, für die er sich in Deutschland einsetzt, verfügbar zu machen. Ebenso bei Frau Vivien Haase und Herrn Jasper Grimbo, den Projektleitern der Stephanus-Stiftung, die gemeinsam dieses Unterfangen zu einem Erfolg gemacht haben.

Alpha Variance Solutions ist wahrlich gesegnet mit talentierten Mitarbeitern und Teammitgliedern, die ihr Fachwissen, ihre Zeit und ihr Engagement in dieses Projekt eingebracht haben. Alpha Variance Solutions ist stolz darauf, dieses Ergebnis für die Stephanus-Stiftung zu diesem Zeitpunkt und zu diesem Zweck zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir ausgewählt wurden, in Ihrem Dienst zu arbeiten, da Sie der Menschheit lebensrettende und befähigende Dienste anbieten.

Die Zusammenarbeit mit dem Team von Microsoft Tech for Social Impact (MTSI) unter der Leitung von Senior IT-Strategieberater Volker Leitzgen hat AVS den Weg geebnet, zu lernen, zu erforschen und den NGOs in Deutschland unsere Dienste anzubieten, damit sie in ihren Tätigkeitsbereichen Ergebnisse erzielen können, die sie stärken und befähigen.

Informationen zu Stephanus:

Die Stephanus-Stiftung ist ein christliches, gemeinnütziges Unternehmen und Mitglied im Dachverband Diakonie Deutschland. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften erbringt sie soziale Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen Wohnen und Pflege, Wohnen und mehr für Menschen mit Behinderung, Unterstützte Arbeit für Menschen mit Behinderung, Bildung-, Kinder- und Familienarbeit sowie im Arbeitsbereich Migration und Integration.

Alle diese Angebote werden täglich von rund 10.000 Menschen an über 100 Orten in Berlin und Brandenburg in Anspruch genommen. Auf Basis christlicher Grundwerte ist die Stephanus-Stiftung für rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Auszubildende eine verlässliche Arbeitgeberin.

Informationen zu Alpha Variance Solutions:

Als Microsoft Gold ERP Partner verfügt Alpha Variance Solutions über umfassende technische und betriebliche Erfahrung mit Microsoft Dynamics AX/365 und ist auf den NGO-Markt sowie auf den Einzelhandel und den Dienstleistungsmarkt spezialisiert. Wir beraten unsere Kunden auch bei der Auswahl des richtigen Dynamics-Lizenzmodells. Alpha Variance Solutions bietet seinen Kunden eine umfassende Technologielösung, die ihren Bedürfnissen entspricht und ihre Erwartungen übertrifft. Wir sind davon überzeugt, dass eine Implementierung die Art und Weise, wie Sie Geschäfte machen, nicht verändern, sondern verbessern sollte. Die Alpha Variance Solutions GmbH bietet Microsoft-Dynamics-365-Implementierungen, Lizenzen, KI, Azure-Infrastruktur, Cloud-Migration, Modernisierung des Arbeitsplatzes, Kundendienst, DevOps, Veränderungsmanagement, Beratung, Projektrettung und Schulungen an.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1990588/AVS_GmbH_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1990551/Stephanus_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/alpha-variance-solutions-gmbh-gibt-abschluss-von-phase-1-der-implementierung-im-ngo-bereich-bekannt-301732428.html