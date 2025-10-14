UseTheNews gGmbH

Stark gegen Fake News: Holistic Foundation und #UseTheNews starten Projekt gegen Desinformation

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung mit Eckart von Hirschhausen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Fake News, Verschwörungserzählungen, manipulierte Bilder - Desinformation begegnet Jugendlichen täglich auf TikTok, Instagram & Co. Viele fühlen sich dem hilflos ausgeliefert, wollen sich dagegen wehren, wissen aber nicht wie. Es fehlt an konkreten Tools und alltagstauglichen Strategien, um sich wirksam und präventiv vor Falschinformationen zu schützen.

Hier setzt das neue Projekt von #UseTheNews und der Holistic Foundation an. Ziel ist die Entwicklung eines Selbstverteidigungskurses gegen Desinformation, der Jugendliche befähigen soll, Falschinformationen zu erkennen, zu verstehen und aktiv gegenzusteuern.

Den Auftakt der Kooperation bildete am 8. Oktober ein Event im Pop-Up-Space auf dem LIFE HAMBURG Campus. In Workshops und an Mitmach-Stationen von #UseTheNews und RTL Nord lernten die rund 100 Besucherinnen und Besucher - darunter drei Hamburger Schulklassen - etwa den Unterschied zwischen Influencing und journalistischer Arbeit und wie leicht sich manipulierte Inhalte verbreiten und welche Methoden helfen, sie zu erkennen.

Ein besonderes Highlight war der Panel-Talk mit Eckart von Hirschhausen, Janina Lin Otto (Holistic Foundation), Damla Hekimoglu (tagesschau/tagesschau24) und Kian Badrnejad (dpa-Faktencheck).

"Es ist heute wichtiger denn je, dass das Internet kein rechtsfreier Raum wird. Auch dort müssen wir unterscheiden können, was echt und was fake ist. Denn selbst was wir mit unseren eigenen Augen sehen, ist im digitalen Zeitalter nicht immer wahr. Deswegen brauchen wir solche Initiativen, um unser Bewusstsein zu schärfen", sagte Eckart von Hirschhausen während des Auftakts.

Janina Lin Otto, Unternehmerin und Stifterin der Holistic Foundation, betonte: "Jede*r hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Wir brauchen Richtlinien im Netz, die die Verbreitung von Fake News eindämmen. Es muss uns möglich sein, Wahrheiten deutlich erkennen zu können - und um das zu erreichen braucht es auch die Gemeinschaft. Genau dazu soll auch unser Zukunftscampus LIFE HAMBURG beitragen: Wir möchten gemeinsam eine gute Zukunft gestalten."

"Wir können Falschinformationen nicht verhindern, aber wir können lernen, sie zu erkennen und uns dagegen zu wappnen. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Holistic Foundation ein Format zu entwickeln, das Jugendliche stärkt, sicher und selbstbewusst mit Informationen umzugehen", sagte Vanessa Bitter, Chief Operating Officer von #UseTheNews.

Hamburger Schulen können mitmachen

Im nächsten Schritt wird der Selbstverteidigungskurs gegen Desinformation gemeinsam mit Jugendlichen im Competence Center Young Audiences entwickelt und erprobt. Dafür suchen die Projektpartner Schulklassen aus Hamburg, die Interesse haben, am Kurs teilzunehmen.

Interessierte Schulen und Lehrkräfte können sich ab sofort per E-Mail an info@usethenews.info wenden.

Über #UseTheNews

Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt #UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde #UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik unterstützt und wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

Über Holistic Foundation

Die Holistic Foundation wurde 2018 als gemeinnützige Stiftung von Janina Lin Otto und Benjamin Otto gegründet und möchte Menschen befähigen, inspirieren und ein Bewusstsein für die Herausforderungen der aktuellen Zeit und der Zukunft schaffen. Ziel ist es zu ermutigen, den eigenen Weg zu finden und dabei seine eigenen Potenziale zu erkennen. In den Förderbereichen lebenslanges Lernen, Berufung, Umwelt und Wohlbefinden setzt sich die Stiftung für Zukunftskompetenzen ein. www.holistic.foundation