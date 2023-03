Briocean Technology

Briocean feiert bemerkenswertes Wachstum auf seiner jährlichen Gala

Shenzhen, China, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

Briocean, der weltweit führende Distributor von elektronischen Komponenten, feierte seine jährliche Gala, ein wichtiger Meilenstein auf seinem erfolgreichen Weg seit der Gründung im Jahr 2008. Die Veranstaltung, an der mehr als 500 Mitarbeiter, darunter Kollegen aus anderen asiatischen Ländern, teilnahmen, feierte das bemerkenswerte Wachstum und den globalen Erfolg des Unternehmens.

Briocean hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, das bis Jahr 2022 um 300 % gestiegen ist. Dieser Erfolg ist auf die Expertise und das Engagement des Unternehmens zurückzuführen, Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit Qualitätssicherung zu bieten. Darüber hinaus ist Briocean stolz auf sein starkes Lieferkettennetzwerk und bietet seinen Kunden eine 5-Jahres-Garantie und einen flexiblen Zahlungsplan, um ihren Bedarf an elektronischen Bauteilen innerhalb einer kurzen Vorlaufzeit zu decken. Zusätzlich zu seiner globalen Präsenz plant das Unternehmen auch, seine Geschäftstätigkeiten im asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten, da es das Entwicklungspotenzial in dieser Region erkannt hat. Diese Expansion wird es Briocean ermöglichen, seine Kunden in der Region besser zu bedienen und seine Position als globaler Marktführer im Vertrieb elektronischer Komponenten zu stärken.

„Die außergewöhnlichen Lieferkettendienste des Unternehmens sind ein wichtiger Erfolgsfaktor", sagte Sharon, CEO von Briocean. „Wir haben die Werte Integrität, Professionalität, Gewissenhaftigkeit und Erreichen einer Win-Win-Situation seit unserer Gründung aufrechterhalten, und wir werden dies auch weiterhin gemeinsam als Team tun, um auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten und alle anstehenden Herausforderungen zu überwinden."

Bei der Gala bekräftigte Sharon erneut das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden Wert und Vertrauen zu bieten, indem es Dienstleistungen wie Qualitätssicherung durch strenge Prüfverfahren, Kostenreduzierung bei elektronischen Bauteilen, Beschaffung bei Engpässen bei schwierigen Teilen, Kleinserienfertigung und Verwaltung von Überbeständen anbietet. Die Dienstleistungen von Briocean sind auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und das Unternehmen arbeitet eng mit unserem starken Netzwerk vertrauenswürdiger Anbieter zusammen, um sicherzustellen, dass alle unsere Kunden zuverlässige, zeitnahe und kostengünstige Lösungen für ihre Anforderungen an elektronische Komponenten erhalten. Briocean blickt in die Zukunft und bleibt seinen Werten und seiner Mission verpflichtet, da es weiß, dass diese der Schlüssel zu seinem Erfolg sind.

Informationen zu Briocean

Mit mehr als 4.000 globalen Anbietern als Partner, einem rigiden Anbieter-Managementsystem und strengen Qualitätsprozessen hat sich Briocean durch seine Expertise und sein Engagement für Qualitätsservice den Ruf eines vertrauenswürdigen Partners für den Vertrieb elektronischer Komponenten erworben.

Weitere Informationen über Briocean und seine Dienste finden Sie unter www.briocean.com.

