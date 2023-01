Bank PEKAO SA

Pekao in Davos: Polen steht vor einigen Herausforderungen, aber auch vor einer wahrhaft historischen Wachstumsmöglichkeit

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire)

Obwohl die letzten Jahre von zahlreichen globalen Umwälzungen geprägt waren, hat sich die polnische Wirtschaft als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Jerzy Kwieciński, Vice-President der Bank Pekao S.A., erklärte in Davos, dass unser Potenzial und unsere Flexibilität in Verbindung mit der Aussicht, uns an den großen Anstrengungen zum Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur zu beteiligen, wirklich historische Wachstumsmöglichkeiten für Polen schaffen.

„Warum Polen? Die Gelegenheit in der Zeit des Übergangs von der Globalisierung zur Regionalisierung ergreifen", war der Titel der ersten Expertendebatte, die während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Polnischen Haus geführt wurde.

Wie alle Diskussionsteilnehmer einräumten, haben die globalen Veranstaltungen, die in den letzten Jahren stattfanden, die Natur des internationalen Handels und der internationalen Produktion revolutioniert, was tendenziell zu einer Verkürzung der Lieferketten geführt hat. Für Polen ist dies eine Gelegenheit, ein regionales Drehkreuz für Hersteller und Betreiber zu werden, das ein gutes Umfeld bietet, in das es sich zu investieren und seine wirtschaftliche Tätigkeit zu erweitern lohnt.

„Seit mehr als 30 Jahren zieht Polen zahlreiche ausländische Investoren an, die die Offenheit unseres Landes, seine geografische Lage, wirtschaftliche Stabilität und die Verfügbarkeit vieler gut ausgebildeter Spezialisten schätzen. Im Moment ist es an der Zeit, dass wir diese Gelegenheit gemeinsam nutzen – als Finanzsektor, Unternehmer, Gesetzgeber sowie Gesellschaft als Ganzes – und die polnische Wirtschaft voranbringen", stellte Jerzy Kwieciński fest.

Ein solcher Übergang wird nach Ansicht von Jerzy Kwieciński unter anderem durch die Energieumsetzungsprozesse und die damit verbundenen Gelegenheiten ermöglicht, die Unternehmen in Bezug auf den Erhalt zusätzlicher Finanzmittel oder bei der Nutzung von Einrichtungen zum Wiederaufbau der Wirtschaft der EU nach der Pandemie genießen. Die Beteiligung polnischer Unternehmen und Finanzinstitute am Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg wird voraussichtlich ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen.

Obwohl die Erwartung, dass der Krieg hinter unserer Ostgrenze bald ein Ende haben könnte, in weite Ferne gerückt zu sein scheint, zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass der Erfolg eines solchen Prozesses eine angemessene Vorbereitung erfordert. Jerzy Kwieciński erklärte, dass die polnische Bank alle Unternehmen unterstützen werde, die ihre Bereitschaft zur Teilnahme an dem Vorhaben zum Ausdruck bringen. Ökonomen der Bank Pekao S.A. schätzen, dass die Gewinne aus Polens Verpflichtung zum Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur in Zukunft bis zu 3,8 % des polnischen BIP ausmachen könnten.

