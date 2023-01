ReSight Global

ReSight Global erwirbt das führende UX-Unternehmen PeepalDesign in Indien

ReSight Global, ein in Mitarbeiterbesitz befindliches Unternehmen für UX-Forschung und -Design, erweitert seine globale Präsenz mit dem Erwerb von kontrollierenden Beteiligungen an PeepalDesign auf neun Schlüsselmärkten. PeepalDesign hat seinen Sitz in Indien und ist ein Unternehmen für UX-Forschung und -Design mit mehr als 65 vollbeschäftigten UX-Forschern und -Designern. Diese Übernahme bietet Kunden von ReSight Global viele Vorteile, einschließlich des Zugangs zu 220 UX-Experten weltweit, mit Niederlassungen in Tokio, Shanghai, Chicago, London, Basel, Hamburg, München, Bangalore und Pune.

„Das PeepalDesign-Team freut sich über die Gelegenheit, enger mit branchenführenden Teams bei Bold Insight, uintent, Uism und XplusX zusammenarbeiten zu können", sagte Durga Prasad, Mitbegründer und CEO von PeepalDesign. „Wir haben eine gemeinsame Vision, wie wir unseren Kunden in Indien und auf der ganzen Welt erstklassige Forschungs- und Designdienstleistungen bereitstellen können, sowie eine Ausrichtung auf die Förderung einer mitarbeiterorientierten Kultur, die Teammitgliedern ermöglicht, Eigentümer zu werden. Dieses Modell, bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, ist der gemeinsame Nenner der Unternehmen von ReSight Global. Es macht die Organisation zu etwas ganz Besonderem."

PeepalDesign wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangalore, der Innovationshauptstadt Indiens, mit einem Satellitenbüro in Pune und Remote-Teams in Mumbai und Delhi. Das kulturell und sprachlich vielfältige Team von PeepalDesign hilft Kunden, die Komplexitätsebenen zu durchdringen, um Einblicke zu gewinnen, die ein tieferes Verständnis von Menschen und deren Einsatz von Technologie bieten; sie setzen diese Erkenntnisse in intuitive und fesselnde Erfahrungen um und sind zu Experten für die Gestaltung von unternehmensweiten Erlebnissen geworden.

„Wir freuen uns sehr, PeepalDesign in der Familie von ReSight Global begrüßen zu können", kommentierte Tim Bosenick, Managing Director von ReSight Global und Mitbegründer von uintent. „Abgesehen davon, dass wir enger mit einem talentierten Team zusammenarbeiten können, können Unternehmen von ReSight Global jetzt nahtlose und hochwertige Forschung in einem Markt anbieten, der weltweit immer wichtiger wird."

Für weitere Informationen über ReSight Global oder PeepalDesign wenden Sie sich bitte an hello@resight.global.

Informationen zu ReSight Global

ReSight Global ist eine Familie von UX-Unternehmen und Humanfaktoren-Agenturen in den USA und im Vereinigten Königreich ( Bold Insight), Japan ( Uism), China ( XplusX), Deutschland und der Schweiz ( uintent) Schweiz sowie Indien ( PeepalDesign). Besuchen Sie https://resight.global/, um mehr zu erfahren.

