Optasia

GROSSE BEREITSTELLUNG VON AIRTIME-ADVANCE-VORAUSKREDIT FÜR ALJABOR TECHNOLOGIES MIT IOH IN INDONESIEN

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Aljabor Technologies, ein Unternehmen der Unternehmensgruppe Optasia Group of Companies, einer der führenden Anbieter von Fintech-Dienstleistungen, hat die KI-gestützte Plattform von Optasia eingesetzt, um den Tri-Kunden von Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dem beliebtesten digitalen Telekommunikationsunternehmen in Indonesien, Angebote für Airtime-Advance-Vorauskredit zu ermöglichen.

Der von IOH in Indonesien angebotene Airtime Advance Service trägt die Bezeichnung „Pulsa Darurat". Aljabor Technologies hat bereits im Jahr 2020 ähnliche Dienstleistungen für die IOH-Marke „IM3" erbracht. Mit dieser neuen Integration wird der Dienst auf die gesamte Prepaid-Basis der über 100 Millionen Kunden von IOH ausgeweitet und bietet diesen die gesamte Bandbreite der innovativen Funktionen der KI-gestützten Optasia-Plattform, die das Angebot von Aljabor Technologies vollständig unterstützt.

„Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung von Lösungen, die den Alltag der Menschen in einer Vielzahl geografischer Märkte erleichtern", erklärte Mark Muller, CEO von Optasia. „Wir bauen in Indonesien auf einer bestehenden starken Partnerschaft mit einem großen Mobilfunkbetreiber wie Indosat Ooredoo Hutchison auf und bemühen uns, dem Land zuverlässige Lösungen anzubieten."

Der Chief Commercial Officer von IOH, Ritesh Kumar Singh, sagte: „Die Ausweitung dieser Zusammenarbeit stärkt das Angebot von IOH an die Kunden weiter. Mit dieser Integration können die Tri-Kunden nun den für sie nützlichen Pulsa-Darurat-Service nutzen So können sie Guthaben und Daten abrufen, wenn sie nicht sofort aufladen können oder ihnen das Bargeld ausgeht. Somit brauchen sich Kunden keine Sorgen zu machen, denn sie können auch dann noch eine Verbindung herstellen, wenn das Guthaben aufgebraucht ist."

Aljabor Technologies wird in vollem Umfang von Optasia unterstützt, einer KI-gestützten Plattform, die sofortigen Zugang zu Finanz- und Vorschusslösungen ermöglicht und qualitativ hochwertige Dienstleistungen für derzeit unzureichend versorgte Bevölkerungsgruppen bietet.

Informationen zu Optasia Optasia, ehemals Channel VAS, ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Plattform, die Millionen von Privatkunden, die kein Bankkonto haben, und KMU in über 30 Ländern, hauptsächlich in Schwellenländern, unmittelbaren Zugang zu Finanzlösungen ermöglicht. B2B2X von Optasia (Business-to-Business-to Customers und KMU) schafft für seine Partner, wie zum Beispiel Mobilfunknetzbetreiber, Anbieter von mobilem Geld, Banken und Zahlungsgateways, Mehrwert in Form von zusätzlichen Einnahmen, verbesserter Kundenzufriedenheit und höherer Kundenbindung, ohne dass zusätzliche Betriebs- oder Kapitalkosten anfallen. Die KI-gestützte Datenengine des Unternehmens und die firmeneigenen Algorithmen analysieren alternative Daten aus mobilen und anderen Umgebungen, um Partnern umgehend relevante Finanzierungsentscheidungen zu ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen die Vergabe von Mikrokrediten, Airtime und Datenvorschüssen über mobile Geldbörsen, SIM-Karten und andere digitale Umgebungen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1984015/Optasia_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/grosse-bereitstellung-von-airtime-advance-vorauskredit-fur-aljabor-technologies-mit-ioh-in-indonesien-301723196.html