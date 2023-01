Artware Multimedia GmbH

Motivation statt Frustration – wie die neue Version von KenCube den Arbeitsalltag verbessert

Wien (ots)

Unternehmen werden größer und unübersichtlicher, Arbeitsplätze sind über Home-Offices, mehrere Standorte und Gebäude hinweg verteilt. Für Firmen wird es immer schwieriger, eine Beziehung zu den Mitarbeitenden aufzubauen, ihnen Zukunftsperspektiven zu geben und sie Wertschätzung spüren zu lassen. Entsprechend hoch ist vielerorts der mentale Rückzug der Beschäftigten und ihre Bereitschaft, den Job zu wechseln. Gute Kommunikation und Zusammenarbeit können Loyalität und Motivation der Belegschaft aber entscheidend verbessern. Mit dem Social Intranet von KenCube bekommen Unternehmen die richtigen Tools dafür.

Mit dem KenCube Social Intranet, das Artware Multimedia soeben in der Version 7 veröffentlicht hat, sind alle Beschäftigten top informiert, motiviert und können standortunabhängig effizient zusammenarbeiten. Es vereinfacht und verbessert den Informationsfluss, Zugriff auf Know-how und ermöglicht damit reibungslose Zusammenarbeit und Wertschätzung, die ausschlaggebend für die Motivation und Verbundenheit der Belegschaft sind. KenCube stellt dafür nicht nur das notwendige Rüstzeug zur Verfügung, die Benutzung ist obendrein intuitiv und macht Spaß.

Warum ein Social Intranet?

KenCube ist wie ein herkömmliches Intranet aufgebaut, das aber - ähnlich wie Social Media – interaktive Elemente enthält. Je nach Berechtigung können User Artikel anlegen, Beiträge mit Emoticons versehen, kommentieren, bestätigen und beobachten. Darüber hinaus gibt es mit der neuen Version des KenCube Social Intranets auch die Möglichkeit, Umfragen durchzuführen, sowie eigene Ideen einzureichen.

Ganz einfach Kosten und Zeit sparen

„Unsere Intranetlösung verbindet Mitarbeitende miteinander und bindet sie gleichzeitig in die Geschehnisse des Unternehmens ein. Es versorgt sie mit wichtigen Informationen und beteiligt sie an Entscheidungen“, berichten Thomas Gottwald und Andreas Buchwald, die Geschäftsführer von Artware. „Das steigert Engagement und Motivation, spart Zeit und steigert die Produktivität.“

Mehr Motivation und Zusammenarbeit dank besserem Informationsaustausch

KenCube wird als Intranet Suite zur Verfügung gestellt, das heißt es gibt eine ständig wachsende Vielfalt an Features, die alle Kunden nutzen können. Zur besseren Orientierung gibt es verschiedene thematische Bereiche, die den Usern zugänglich sind.

Einer der wichtigsten ist dabei der News-Bereich: Hier ist Platz für wichtige Neuigkeiten wie Personaländerungen, die letzten Quartalszahlen, neue Sicherheitsmaßnahmen oder Krisenkommunikation.

Eine weitere wichtige Säule ist das integriere Enterprise-Wiki: Hier werden Wissen und Know-how bereitgestellt, sei es durch spezielle Wissensartikel oder das Bereitstellen von nützlichen Formularen, Onboarding-Videos, Studien und allgemeinen Informationen.

Aufgaben und Termine im Griff

Ein anderer Kernbereich ist das Aufgaben- und Ideenmanagement. Projekte können hier angelegt und Aufgaben verteilt werden. Ein übersichtliches Kanban Board zeigt in Echtzeit den Status des jeweiligen Vorhabens. Ideen werden gesammelt und zügig umgesetzt. Weiters verfügt das KenCube Intranet über einen Firmen-Kalender, in dem wichtige Veranstaltungen, Messen und Seminare rechtzeitig angekündigt und beworben werden können.

Schließlich gibt es noch den Mitarbeiter*innen-Abschnitt, der beispielsweise das rasche Finden von Expert*innen zu bestimmten Themen ermöglicht. Automatische Organigramme helfen dabei, einen besseren Einblick in die Organisation zu bekommen.

Jetzt noch mehr Möglichkeiten

Allen Usern steht mit der neuen Version bei Bedarf jetzt auch eine DSGVO-konforme Übersetzungsfunktion via DeepL zur Verfügung. Hinzugekommen ist auch die Möglichkeit zur Anmeldung von Veranstaltungen und Schulungen sowie die Gestaltung interaktiver Raumpläne.

Ob beim Kunden, im Home-Office oder im Büro – mit der App überall Zugriff

User können das KenCube Intranet zugleich am Browser und mit der KenCube App nutzen, erhältlich im Apple App Store und auf Google Play. Die Beschäftigten können damit standortunabhängig auf alle Inhalte des Social Intranets zugreifen und alle Vorteile auch von unterwegs nutzen.

Über KenCube

KenCube® ist ein Softwareprodukt der Artware Multimedia GmbH (Artware), ein eigentümergeführtes Softwareunternehmen aus Österreich mit Sitz in Wien. Artware ist auf die Entwicklung von Social Intranet- und Enterprise Wiki-Software zur Erleichterung von Kommunikation, Zusammenarbeit und Organisation in Unternehmen spezialisiert. Das 1998 gegründete Unternehmen hat über 20 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Support, Hosting und Wartung von Softwarelösungen. Von Wien aus werden Kunden in ganz Europa betreut wie die Technische Hochschule Ingolstadt, Admiral Sportwetten, Handwerkskammer Hamburg, St. Bernhard Hospital, TPA Steuerberatung, Wiener Philharmoniker, Barthel Armaturen, Deutschlandtarifverbund und viele mehr. Weitere Informationen finden Sie auf www.kencube.com.