Fortis Capital AG

Fortis Capital AG geht Partnerschaft mit IDEA Finanz AG ein

Schweiz (ots)

Fortis Capital AG kooperiert auf professioneller Basis mit diversen Kreditvermittlern und bearbeitet deren Kreditanträge und vermittelt sie Schweizer Kreditbanken und -instituten, zu denen ebenfalls Partnerschaften bestehen.

Zwecks Nutzung von Synergien und um künftig auf dem angestammten Gebiet noch effizienter manövrieren zu können, geht die Fortis Capital AG eine Kooperation mit der Kreditvermittlerin IDEA Finanz AG (gegründet 1989) ein, wobei bereits seit einigen Jahren eine fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Firmen gepflegt wird.

Erwin Cadorin, CEO der IDEA Finanz AG, möchte sich mit seiner Firma künftig in Ausschliesslichkeit auf die Akquise neuer Kreditkunden fokussieren und die gesamte Bearbeitung wird von der Fortis Capital AG übernommen, inklusive der Kundengespräche, der Bearbeitung von Dossiers bis hin zu Auszahlungen im Namen der IDEA Finanz AG. Die Fortis Capital AG übernimmt sozusagen die Funktion eines "Service Centers" innerhalb der IDEA Finanz AG. Zudem wird die Fortis Capital AG mit Aufnahme der Zusammenarbeit die jährlich stattfindenden Umsatzverhandlungen mit den Kreditbanken und -instituten, sowie die gesamtheitliche Kommunikation und Interaktion mit den Banken in ihre Verantwortung nehmen.

Für die IDEA Finanz AG ergeben sich daraus diverse Vorteile: Sie braucht für die erwähnten Aktivitäten keine Humanpower mehr zu bewältigen, die entsprechenden infrastrukturellen Kosten werden massiv gesenkt, sie kann sich zu 100 Prozent auf ihre Kernbeschäftigung fokussieren und weiterhin als traditionsreiche Firma im Marktumfeld bestehen bleiben. Zudem bleibt die Firma im Besitz ihres Inhabers.

Mit der Fortis Capital AG hat die IDEA Finanz AG eine Partnerin gefunden, der auf ein Höchstmass an Professionalität und Qualität in sämtlichen Abläufen und Belangen setzt. Der Fortis Capital AG wird es durch die Kooperation möglich sein, für sich weiterhin günstige Konditionen bei Kreditbanken verhandeln zu können und auch vorteilhaftere Zinskonditionen, die an den Kunden weitergegeben werden können.