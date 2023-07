PortAventura World

PortAventura World weiht PortAventura Solar ein, die größte Fotovoltaikanlage in einem spanischen Ferienort

Tarragona, Spanien (ots/PRNewswire)

Mit dem Bau einer der größten Solar-Eigenverbrauchsanlagen Europas, für die 6 Millionen Euro investiert wurden, verstärkt das Unternehmen sein Engagement für die Umwelt

TARRAGONA, Spanien, 7. Juli 2023 /PRNewswire/ -- PortAventura World hat heute PortAventura Solar eingeweiht, die größte Photovoltaik-Anlage zur Eigenversorgung eines Ferienortes in Spanien und eine der größten ihrer Art in Europa. Damit macht das Unternehmen einen weiteren Schritt nach vorn in seinem Engagement für die Verringerung seines CO²-Fußabdrucks und die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien mit Unterstützung seines Energiepartners Endesa.

Im Rahmen des Solarprojekts, das von Endesa X, der Tochtergesellschaft von Endesa für Energiedienstleistungen, unterstützt wurde, wurden 11.102 Freiflächen-Solarmodule auf einer Gesamtfläche von 6,4 Hektar innerhalb des Resorts installiert, was der Größe von 9 Fußballfeldern entspricht und ein Drittel der für den Betrieb des Parks benötigten Energie erzeugen wird.

Arturo Mas-Sardá, Präsident von PortAventura World, erklärte: „Die Einweihung von PortAventura Solar ist ein wichtiger Meilenstein in der ESG-Strategie unseres Unternehmens, an der wir ständig arbeiten und die für uns absolute Priorität hat."

Choni Fernández, Direktorin für Nachhaltigkeit bei PortaAventura World, ergänzte: „Seit mehr als 28 Jahren arbeiten wir aktiv daran, eine Reihe sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Verpflichtungen zu erfüllen, die allen Beteiligten in unserem Resort zugute kommen. Mit der Anlage reagieren wir auf den Schwerpunkt 'Energiewende' des strategischen Nachhaltigkeitsplans 2022-2025 des Unternehmens."

PortAventura Solar, mit einer Kapazität von 6,05 Megawattpeak (MWp) wird 10 GWh/Jahr - das entspricht dem Verbrauch von 3.000 Haushalten - an sauberem Strom erzeugen, der fast ein Drittel des Energiebedarfs des Resorts deckt. Dadurch werden die Umweltauswirkungen verringert und ein Beitrag zur Erreichung der von den Vereinten Nationen festgelegten SDGs geleistet, zu denen auch die Förderung der Energieeffizienz in Organisationen gehört. Die Anlage wird die Freisetzung von 4.000 Tonnen CO² pro Jahr in die Atmosphäre verhindern.

Das Projekt wurde unter Einhaltung einer sehr anspruchsvollen Strategie für Integration und Landschaftsverträglichkeit entwickelt, mit dem Ziel, seine visuelle Wirkung zu verringern und die Umwelt zu schützen. Die zweite Bauphase, die bereits im Gange ist, wird eine Kapazität von 3,1 Megawattpeak (MWp) haben und zusätzlich 5,6 GWh pro Jahr liefern. Insgesamt erforderte die installation der Anlage eine Investition von mehr als 8 Millionen Euro.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2149186/PortAventura_World_inaugurates_PortAventura_Solar.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/portaventura-world-weiht-portaventura-solar-ein-die-groWte-fotovoltaikanlage-in-einem-spanischen-ferienort-301872185.html