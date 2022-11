Virtusa Corporation

Virtusa wurde für mehrere große Branchenauszeichnungen als Finalist nominiert

Southborough, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen, die in einer Reihe von Disziplinen Spitzenleistungen gezeigt haben, wie etwa Software-Tests und -Entwicklung, IT-Betrieb und professionelle Dienstleistungen.

Die Virtusa Corporation, ein globaler Anbieter für digitale Strategie, digitale Technikentwicklung sowie IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei drei verschiedenen und renommierten Branchenauszeichnungen in mehreren Kategorien als Finalist nominiert wurde: bei den European Software Testing Awards, den DevOps Industry Awards und den ISG Paragon Awards™EMEA 2022. Die Gewinner dieser Auszeichnungen werden in diesem November bekannt gegeben.

„Für einen prominenten Branchenpreis – geschweige denn mehrere – in die engere Auswahl zu kommen, ist keine Kleinigkeit", sagte Ashish Devalekar, Executive Vice President und Managing Director, Vereinigtes Königreich, Europa und Naher Osten bei Virtusa. „Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für die außergewöhnlichen interdisziplinären Fähigkeiten von Virtusa als branchenführender End-to-End-Anbieter von Dienstleistungen für die digitale Transformation und Software-Tests und -Entwicklung."

Die European Software Testing Awards nominierten Virtusa als Finalisten in den Kategorien „Bestes Testprojekt insgesamt – Finanzen", „Innovativstes Projekt" und „Test-Manager des Jahres". Damit würdigen die Awards das Full-Service-Angebot für digitale Banken mit marktführenden Produkten und Dienstleistungen, um den gesamten Kundenbedarf an privaten und geschäftlichen Banking-Leistungen zu bedienen, sowie den Bedarf eines globalen wissenschaftlich orientierten Biopharmaunternehmens, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in der Onkologie, für seltene Erkrankungen und Biopharmazeutika konzentriert.

Für die DevOps Industry Awards tritt Virtusa als Finalist in den Kategorien „Bestes DevOps-Projekt insgesamt – Kommunikationssektor", „Beste Anwendung von DevOps-Technologie" und „DevOps-Team des Jahres" an, basierend auf der transformativen Arbeit des Unternehmens und der kollaborativen Partnerschaft mit der BT Group, dem führenden Anbieter von Festnetz- und Mobiltelekommunikation und damit verbundenen sicheren digitalen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich.

Virtusa wurde außerdem als Finalist in der Kategorie „Transformation" bei den ISG Paragon Awards™ EMEA 2022 für seine Designarbeit mit der BT Group ausgezeichnet, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Informationen zu den European Software Testing Awards

Die European Software Testing Awards sind eine jährliche Preisverleihung, bei der Unternehmen, Teams und Einzelpersonen aus ganz Europa ausgezeichnet werden, die bedeutende Erfolge auf dem Markt für Softwaretests und Qualitätstechnik erzielt haben.

Informationen zu den DevOps Industry Awards

Die DevOps Industry Awards sind ein unabhängiges Programm, das verschiedene Errungenschaften der DevOps-Gemeinschaft anerkennt und belohnt. Das Programm steht Unternehmen, Teams und Einzelpersonen aus ganz Europa offen, und die Preisverleihung ist eine führende Veranstaltung in der DevOps-Branche, die Preisträgern und Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit bietet, ihre Fähigkeiten und Talente zu demonstrieren und gleichzeitig die Sichtbarkeit ihres Unternehmens als Teil der Besten der Besten in der DevOps- und Qualitätstechnik-Gemeinschaft zu verbessern.

Informationen zu den ISG Paragon Awards ™ EMEA

Die ISG Paragon Awards™ EMEA würdigen und belohnen die Errungenschaften von Branchenführern aus verschiedenen Kategorien und heben gleichzeitig die innovativen Ansätze und Verhaltensweisen hervor, die den Erfolg vorantreiben und die selbst den sich entwickelnden Charakter der heutigen Technologie und Geschäftswelt widerspiegeln.

